Luego de que la selección chilena informara las lesiones de Eduardo Vargas y Bastián Yáñez, que los deja afuera de la próxima fecha eliminatoria de octubre, se conoció a los reemplazantes: Ángelo Sagal y Joaquín Montecinos.

Redgol se comunicó con el goleador de Audax Italiano el que confesó estar en un estado de felicidad completa y que será un día que no se olvidará jamás por la alegría que pudo palpar en su círculo.

"Estoy en una nube, es emoción, escuchar a mi familia, a mis amigos, a mis cercanos, su alegría, no lo voy a olvidar nunca, este momento será imborrable para mi", aseguró.

Consultado por cómo se tomó la noticia su padre, el ex jugador Cristián Montecinos, Joaquín dice que "mi papá súper emocionado, es que todos los que están conmigo desde siempre están igual".

Joaquín Montecinos, el último llamado por Joaquín Lasarte (Agencia Uno)

Montecinos además nos cuenta que no fue Martín Lasarte el que le dio la noticia "no, me llamaron del club, llegó la citación allá, estoy feliz".

El atacante además nos sorprende al decir que "doy las gracias a todos, el periodismo conmigo se ha portado espectacular, me han bancado mucho, se dan cuenta de mi trabajo día a día y eso es súper importante porque no siempre es así, muchas veces se considera mas las cosas negativas y conmigo siempre se han fijado en lo positivo".

Para el final, Joaquín Montecinos promete "entregarse por completo a la selección y ojala dar alegrías, asistencias, goles, sacrificio, te digo la verdad, voy a darlo todo".