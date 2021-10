El ex delantero y ahora técnico de la Sub 21 de la Unión Española analiza el desempeño que ha tenido el jugador del Blackburn Rovers en la Roja, donde pide que no le carguen la mochila en este proceso porque hay mucha expectativa.

La falta de gol y de un delantero que anote en todos los partidos es lo que el hincha más critica de la Roja, que se ha quedado sin definición en los últimos encuentros. Si bien en la Eliminatoria Sudamericana para el Mundial de Qatar ha aparecido Ben Brereton, algunos llaman a no cargarle una presión extra al delantero.



Gustavo Canales, uno que se cansó de hacer goles en el Campeonato Nacional, y que ahora está como entrenador de la Sub 21 de la Unión Española, hace un llamado a no cargarle la mochila al jugador del Blackburn Rovers, por la desesperación de encontrar ese jugador que las meta todas.

Gustavo Canales por diferentes motivos no pudo tener protagonismo cuando fue llamando a la Roja

"Hace 10 años que escucho que a la selección le falta un 9. Cuando estaba Chupete que la rompía querían un reemplazante para que no se relaje...el 9 es buscado en todo el mundo, todos lo quieren y es una posición muy jodida, como el arquero. Es en el área donde se define todo. En el arco está Claudio, y si no estuviera él sería eterna la discusión", cuenta Canales en el podcast "Después del retiro".

"La prensa tiene muchos formadores de opinión, la gente consume que nos falta un 9 y resulta que Brereton ahora es Batistuta, una cosa increíble. Hay que ir de a poco, porque sino al chico también le generas una situación incómoda. Hay una presión que le están tirando que ojalá no la absorba, pero ha generado una situación de mucha expectativa y optimismo. Y está buenísimo, pero hay chicos a los que le hace bien y otros que les hace mal esa burbuja. Tengo miedo que sea un daño y que no pueda desenvolverse como él lo sabe hacer. Tenemos que ser más cautos", detalla.

Para el ex delantero de la Universidad de Chile hay que hacer un análisis del cambio que tiene Ben cada vez que viaja a jugar Eliminatorias, donde recién suma sus primeros partidos en un mundo y un ambiente que es totalmente distinto al que se ha desempeñado en toda su vida.

Un gol lleva Ben Brereton con la camiseta de la selección chilena, el que fue anotado en la Copa América.

"Él viene ahora de jugar en Inglaterra, en una liga competitiva. Pero está jugando en una liga donde los jugadores no simulan, por ejemplo. El arbitraje es distinto, y vienes a una Eliminatoria donde es todo maña, donde todos nos creemos más vivos que el otro. Viene a un contexto totalmente diferente, entonces no le pidamos que como hizo 9 goles en los últimos 10 partidos allá, venga acá y haga 3. No es tan fácil el fútbol, es un contexto en el que se tiene que adecuar el jugador. Ojalá que la rompa, pero no es tan sencillo. Juegas Eliminatorias con tipos de mucho oficio, te cagan a patadas, te putean, te agarran, te pellizcan...estas cosas que ves acá no las ves ni en sus sueños en Inglaterra, por una cosa de cultura futbolística acá es todo guerra", destaca el ex delantero.

En ese mismo sentido, Canales también analiza las opciones que tuvo para estar presente en la selección chilena, donde se quedó con las ganas de ser protagonista de una generación que lo ganó todo.

"No alcancé a jugar en la selección a mi nivel, estoy seguro que podía aportar mucho a esta camada. Me tenía mucha fe pero las lesiones no me dieron la oportunidad que anhelé, es una deuda que tendré para toda la vida. Siempre me pasaba algo. Le podía haber dado mucho a la selección, pero quizás no era mi lugar", finaliza.

