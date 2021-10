Dos días después del desaire de Simone Inzaghi en el último partido de Inter de Milán, y que Alexis Sánchez expresara su deseo de partir, el delantero chileno vuelve a la selección chilena clave de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022. Sabe que no puede fallar y que tendrá que echarse el equipo al hombro.

El último gol de Alexis Sánchez fue en la selección chilena, hace cuatro meses, cuando marcó el 1-1 de la Roja ante Argentina por Eliminatorias Qatar 2022. Pero los días posteriores fueron una larguísima pesadilla, que interrumpió el mejor momento de AS7 desde Arsenal.

Jugó contra Bolivia y se lesionó. Se perdió la fase de grupos de la Copa América, volvió para actuar en cuartos de final. Volvió a resentirse. Se perdió el inicio de temporada con el Inter y volvió a cuentagotas: 70 minutos en cuatro partidos.

El punto de quiebre llegó el último sábado, cuando el técnico Simone Inzaghi lo dejó sentado en banca ante Sassuolo, y el tocopillano respondió por Instagram, dando a entender que no estaba cómodo y que estaba decidiendo su salida del equipo en enero.

Dejó la bomba en Italia y viajó de vuelta a Chile, para la triple fecha eliminatoria, mientras la prensa italiana adelanta que la dirigencia también quiere su salida. O sea, ni pensar que sumará muchos más minutos en los meses que vienen.

Alexis Sánchez sonríe en su regreso a los entrenamientos de la selección chilena, para enfrentar a Perú, Paraguay y Venezuela

Por eso, Alexis Sánchez es más que nunca jugador de la selección. No es ningún despropósito pensar que, si no mejora la relación con el entrenador del Inter, va a jugar más en los cinco partidos eliminatorios que quedan en 2021, que en el fútbol italiano.

Según el vaso medio lleno, no es negativo que el Niño Maravilla tenga dedicación exclusiva para la selección chilena. Chile se juega el todo o nada en cinco partidos entre octubre y noviembre, y no tendrá que compartir a su goleador histórico con un club ingrato.

Alexis Sánchez es el crack con que cuenta Martín Lasarte para sumar ante Perú en Lima

Lima es la ciudad de Alexis Sánchez



En la jornada de hoy, Alexis Sánchez dialogó con el seleccionador Martín Lasarte y se vio animado en los ejercicios junto a Ben Brereton, con quien se comunica en inglés y tendrá la oportunidad de compartir el ataque, tras la baja de Eduardo Vargas..

Es un hecho que el DT espera que Alexis recupere la memoria. Lima es la ciudad donde anotó su primer gol por la selección, en la victoria 3-1 de 2009. Y luego un doblete en el triunfo 4-3 rumbo a Rusia 2018.

Con un total de 17 goles en eliminatoria y la determinación de estar viviendo lo que para muchos será The Last Dance, el Niño Maravilla tiene el peso de la Roja sobre su espalda y la decisión de si seguimos o no seguimos en competencia.

