El servicio de streaming tendrá un acceso liberado para quienes se inscriban a partir del 22 de octubre, y disfrutar de clásicos como Manchester United vs Liverpool o Inter de Milán vs Juventus.

Este fin de semana, sobre todo el domingo 24 de octubre, es especial porque estará repleto de clásicos: desde Colo Colo vs Universidad Católica, y pasando por Barcelona vs Real Madrid o Manchester United vs Liverpool y el Inter de Milán de Arturo Vidal y Alexis Sánchez ante Juventus.

Panorama ideal para tener un pase libre a eventos de esta categoría, por lo que Star+ simplemente se la juega y anunció que el fin de semana del 22 de octubre habrá tres días de acceso gratuito para quienes no pertenezcan a la plataforma.

De acuerdo a lo revelado por la mencionada plataforma de streaming, los usuarios que podrán sacar provecho del Star+ Pase Libre serán aquellos que se suscriban a Star+ entre el 22 de octubre a las 12:00 AM y el 24 de octubre a las 11:59 PM (hora chilena) y como parte de esta oferta podrán tener tres días gratis de la plataforma sin restricciones de contenido.

Es decir, podrán ver series como Only Murders In The Building, Los Simpson, The Walking Dead y hasta los más destacados eventos deportivos que se emiten desde este viernes 22 hasta el domingo 24 de octubre de 2021.

Entre los partidos que los nuevos suscriptores podrán disfrutar están dos exclusivos de Star+ como Manchester United vs Liverpool o Inter de Milán vs Juventus, dos de los clásicos más importantes del fin de semana en Europa. Además puedes ver Barcelona vs Real Madrid y Olympique de Marsella vs PSG, como parte de la oferta para quienes entran con el Pase Libre.

Son tres días de Pase Libre de Star+ para este fin de semana no solo para disfrutar de las mejores series. También para el fútbol mundial con clásicos destacados en varias ligas.

¿CÓMO ACCEDER AL PASE LIBRE DE STAR +?

para acceder al Pase Libre de Star+ se necesita crear una cuenta en el servicio, para ello se debe agregar una tarjeta bancaria; sin embargo, no se facturará ningún costo. Una vez se haya creado la cuenta se debe ingresar a la sección Pase Libre para activarla.

Cabe señalar que las personas que intenten esta prueba gratis y no quieran continuar con el servicio después del domingo 24, tendrán que cancelar la suscripción antes de que se acabe el tiempo gratuito, pues de no hacerlo se cobrará el primer mes de Star Plus.