Mauro Icardi volvió a dejar la grande en redes sociales luego de publicar un sugerente historia junto a su aún esposa, Wanda Nara, en la intimidad de su habitación en medio del escándalo por la presunta infidelidad con la China Suárez.

El delantero de Paris Saint-Germain lleva varios días con un comportamiento totalmente errático en Instagram a forma de buscar la reconciliación con la madre de sus hijas. El trasandino dejó de seguir a todo el mundo, incluyendo a sus compañeros de equipo, Lionel Messi, Neymar y Mbappé.

Como si fuera poco, Icardi ha intentado evadir los rumores de un supuesto affaire con la ex de Bejamín Vicuña inundando sus cuentas con fotografías junto a Wanda Nara. ¿EL problema? La modelo y empresaria no le da ni siquiera un me gusta, confundiendo a todos con el verdadero estado de la relación.

Para empeorar todo, anoche durante la madrugada el artillero de PSG publicó una más que polémica historia, donde se le puede ver en la cama junto a su esposa, con una frase que de seguro le traerá problemas.

"Cuando está en mood (ánimo/estado/) soltera en Instagram pero a la noche venís a pedir perdón!! En qué quedamos Wanda Icardi??? No me queda claro", escribió el jugador.

La instantánea duró apenas unos minutos arriba y luego Mauro Icardi la borró, pero ya era tarde: los veloces internautas la habían capturado y difundido a lo grande en internet con sentencia como "cuando Wanda despierte lo mata".

Icardi compartió la historia y la borró cinco minutos después. Luego, la modelo lo bloqueó de Instagram.

Hoy la cuenta del delantero argentino apareció siguiendo a cero personas, luego de que la única a quien le había dado follow, Wanda, lo bloqueara de la red social por la increíble historia que compartió.

Lo único cierto hasta ahora es que Wanda Nara y Mauro Icardi tienen a toda la Argentina pendiente del escándalo y cada día más confundida con los erráticos comportamientos que ambos tienen en internet.

Por lo pronto, desde el otro lado de la cordillera aseguran que la pareja estaría más cerca del divorcio que de la reconciliación, en especial después de los chantajes e insólitas condiciones que el jugador habría puesto a la modelo a cambio de "fidelidad eterna".