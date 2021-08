Eduardo Vargas convirtió el gol de Atlético Mineiro ante Bahía, con lo que le alcanzó al Galo para avanzar a los cuartos de final de la Copa de Brasil ratificando el buen momento del chileno en tierras brasileñas.

Pero no sólo la capacidad goleadora del delantero está en boga, también su cambio físico donde se evidencia más musculatura y fuerza, lo que lo convierte en un centrodelantero ideal.

Redgol conversó con Francisco Meneghini, técnico de Unión La Calera y que lo conoce desde su paso por Universidad de Chile y como parte del staff de Jorge Sampaoli en la selección nacional, advirtiendo que la evolución se da por la necesidad del puesto.

"No soy especialista en preparación física, pero he visto como ha cambiado su cuerpo en relación a las necesidades del juego. No es lo mismo jugar en la banda, la raya genera ciertas cosas para el jugador que corre por ahí. En el centro hay que aprender a jugar de espalda, y ahí es importante poder resistir los choques, poder aguantar y su cambio tiene que ver por ahí", afirmó el DT.

Eduardo Vargas muestra una nueva faceta en el Atlético Mineiro (Getty Images)

Agregando que "Eduardo es un grandísimo jugador que ha tenido una interesante evolución como delantero, él fue descubriendo su potencial para definir y obviamente eso lo acercó al arco".

Paqui cree que este cambio es "inteligente de parte de él y de los entrenadores que ha ido teniendo, él está a cargo de lo más importante que tiene el juego que es el gol y eso tiene un valor importantísimo, y bueno, siempre he estado presente en sus diferentes procesos".