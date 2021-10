Manuel Pellegrini no se nubla por su pasado en Villarreal y avisa que Betis saldrá con todo: "Cuando empiece el partido, cada uno estará en lo suyo”

Real Betis de Claudio Bravo y Manuel Pellegrini se alista para un durísimo desafío este domingo a las 13:30 horas, cuando visiten al Villarreal en El Madrigal por la octava jornada de La Liga de España.

El duelo entre los Béticos y el Submarino Amarillo en uno de los más atrcativos de la fecha, pero además tiene el aliciente de que será extra expecial para el entrenador chileno, ya que chocará su actual equipo contra su ex club.

Pellegrini comandó a Villarreal entre 2004 y 2009, dejando grandes sensaciones que eventualmente le llevaron a recalar en Real Madrid.

Pese a la alta carga emocional que tendrá el encuentro del Betis ante los de Unai Emery, el Ingeniero no se deja llevar por los sentimientos, y en rueda de prensa aseguró que pese al cariño, no tendrá problemas en salir con todo a enfrentar a su ex club.

“Como estuve cinco años ahí mantengo muchas amistades. Está muy bien manejado por su presidente y me alegré cuando ganaron la última Europa League", comenzó diciendo.

"Pero cuando empiece el partido, cada uno estará en lo suyo”, aclaró de inmediato el estratega chileno.

Pese a ser enfático en que no tendrá resguardos en atacar al Submarino Amarillo, Manuel Pellegrini elogió al equipo y la institución donde pasó largo años de su trayectoria.

“El Villarreal es un rival muy importante, y quizá hoy está un par de pasos adelante sobre nosotros en dinero y plantel, pero como siempre saldremos a ganar”, cerró.

Real Betis visitará a Villarreal este domingo 3 de octubre a las 13:30 horas de Chile en El Madrigal por la fecha 8 de La Liga, y puedes revisar aquí cómo y dónde ver el partido.