El ex delantero francés, Thierry Henry, habló sobre el presente de Lionel Messi en el PSG. Dice que está demasiado aislado.

Si bien en la Champions League Lionel Messi ya ha marcado dos goles, en la Ligue 1 aún no ha podido despegar y sigue sin anotar en cuatro partidos jugados.

Tras el empate sin goles entre el Olympique de Marsella de Jorge Sampaoli y el PSG en la pasada fecha del campeonato francés, el ex delantero galo, Thierry Henry, se refirió al pesente del argentino.

"Messi está aislado y no toca demasiado el balón. No diría que está triste, pero le veo aislado", advirtió el ex atacante del Arsenal.

"Yo lo prefiero en el centro. No creo que pueda marcar diferencias desde la derecha. En el centro puede dar ritmo", añadió, y luego expresó: "Yo lo estoy pasando mal".

Luego, afirmó: "Tenemos que encontrar alguna solución para que ellos (Messi, Mbappé y Neymar) puedan jugar juntos. No tengo los datos exactos a nivel táctico, pero creo que tiene menos impacto. Participa con poca frecuencia".

Sobre el liderazgo en el equipo, comentó: "Messi no habla demasiado. Lo hace con el balón", y aseguró: "Por el momento, el equipo es de Kylian. Es él quien hace brillar al PSG. La pelota busca más a Kylian".

"Si hay más de un 'conductor', el equipo no puede jugar y tocar al unísono, y en este equipo hay demasiados. No juegan al mismo ritmo", finalizó.

El PSG se enfrenta al Lille, último campeón de la Ligue 1, en la proxima fecha, agendada para e 29 de octubre. Luego, vistarán al Leipzig por la Champions League.