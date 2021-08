El presidente del Real Madrid protagoniza un nuevo escándalo al ser sindicado como uno de los responsables de la salida de Lionel Messi del Barcelona por haber convencido a Joan Laporta de no seguir con la renovación del nuevo jugador del PSG.

La partida de Lionel Messi del Barcelona dejó muchas heridas en el cuadro culé y apenas se verificó su salida, Jaume Llopis renunció a la Comisión del Espai Barça por considerar que el presidente Joan Laporta había mentido en su campaña asegurando en ese momento que su principal tarea era renovar al argentino.

No se quedó ahí el ex dirigente azulgrana ya que acusó al CEO culé Ferran Reverter de convencer junto a Florentino Pérez, mandamás del Real Madrid a Laporta para no seguir adelante con las negociaciones con la Pulga.

"A Laporta le convencen Ferran Reverter, el nuevo CEO, de que no se puede firmar con CVC, y Florentino Pérez con el proyecto de la Superliga Europea. Se da la circunstancia también de que Ferran Reverter tiene amistad desde hace tiempo con Florentino Pérez y entre ambos le convencen y Laporta cambia radicalmente de opinión y se niega ya a seguir negociando", indicó Llopis en conversación con el Larguero.

Conocida la personalida del presidente del Real Madrid, reaccionó ante las acusaciones del ex directivo del Barça y desmintió categóricamente tener algo que ver con la salida de Messi.

Florentino Pérez para variar en el ojo del huracán (Getty Images)

Florentino Pérez emitió un comunicado donde asegura que "ante las declaraciones efectuadas por Jaume Llopis, exmiembro de la Comisión del Espai Barça, quiero manifestar lo siguiente: es rotundamente falso que mantenga una amistad desde hace tiempo con el CEO del F.C. Barcelona, Ferran Reverter, ya que es una persona con la que he coincidido tan solo dos veces en mi vida, una hace cuatro meses y la otra el pasado sábado en la reunión que tuvo lugar en Barcelona con el presidente Joan Laporta y el presidente Andrea Agnelli, cuando ya se había producido la comunicación oficial sobre Messi".

El uno del Real Madrid reitera que "por tanto, es imposible que yo haya tenido alguna influencia ni en la salida de Messi ni en cualquier otra decisión del F.C. Barcelona. Así pues, espero que Jaume Llopis rectifique cuanto antes estas declaraciones que no corresponden con la verdad".