Diario Sport asegura que Lionel Messi no tiene cerrado su contrato con el PSG y ¡que no tiene oferta de ningún club!

Mientras el mundo entero da como hecho el pase de Lionel Messi al PSG luego de no renovar su contrato con el Barcelona, el Diario Sport asegura este sábado de que no sólo es falso que la Pulga esté listo en el gigante francés, si no que además no tiene oferta alguna de ningún club.