Claudio Bravo no teme a Rui Silva y va con todo por la titularidad en el Betis: "La mayor competencia es conmigo mismo"

Claudio Bravo tiene una compleja tarea por delante este año junto al Betis de Manuel Pellegrini, ya que no sólo deberá luchar por mejorar la extraordinaria temporada pasada del equipo, sino que también tendrá que batallar con Rui Silva y Joel Robles por la titularidad en el arco.

El chileno se integró el martes a los trabajos de los Verdiblancos, luego de disfrutar de unas merecidas vacaciones post Copa América. El guardameta está listo y con el ánimo a tope para dar cara en La Liga, Copa del Rey y Europa League.

Tras algunos días de prácticas en la Ciudad Deportiva Luis del Sol, en Marbella, Claudio Bravo conversó en extenso con RTV Betis, donde se mostró ilusionado y con la película clara, en una temporada donde tendrá al recién fichado Rui Silva y al experimentado Joel Robles haciéndole presión desde el banquillo.

"La competencia no es sólo con Rui, también con Joel, con Dani (Rebollo). Pero la mayor competencia es conmigo mismo. Si bajo la intensidad y la exigencia personal el oponente más potente seré yo mismo", explicó.

El chileno añadió que "competencia he tenido siempre y eso es muy bueno para mejorar y seguir creciendo. Esta temporada vamos a necesitar no sólo de once, sino de todos los jugadores que estemos en el plantel".

El portero de la selección chilena habló sin tapujos de las dolencias que le aquejaron en su primer año junto al Betis, y que le obligaron a ser baja en tres periodos distintos, mostrándose tranquilo y con confianza.

"Fue quizás algo personal. Ni tengo 22 años ni tengo 45. Tengo que trabajar distinto, tengo que aprender a apretar más, cuándo debo parar o descansar… cuando me toque jugar, al día siguiente bajar la carga", confesó.

"Son cosas que debo ir cambiando para que esto pueda seguir perdurando en el tiempo. Esto es un aprendizaje continuo en el día a día, de los compañeros, de los rivales", agregó, cerrando con una notable reflexión.

"Cuando te toca una lesión, un día negativo, cuando el equipo pierde y lo hace por tu culpa… Son los momentos que te hacen crecer. Nunca me he quedado con la buena parada, con los elogios, con las victorias", concluyó.

Por lo pronto, Claudio Bravo asoma como estelar para el choque de los béticos ante la AS Roma de José Mourinho, a jugarse este sábado 7 de agosto a las 16:00 horas en el Benito Villamarín.