Luego de ganar la Supercopa de Alemania con el Bayern Munich, Robert Lewandoswki al parecer se cansó de levantar trofeos con el gigante alemán y está pensando seriamente en ir a otro equipo del Viejo Continente.

Sky Sports asegura que el delantero polaco le traspasó su intención a los dirigentes considerando que está próximo a cumplir 33 años y necesita otro desafío antes de terminar su exitosa carrera.

El Bayern recogió el guante y está pensando en la petición de su goleador y en caso de que exista un interesado. el pase de Lewandowski cuesta ni más, ni menos, que 115 millones de euros.

Robert Lewandowski se cansó de hacer goles en el Bayern Munich

Esta cifra no le gustó nada al polaco porque considera que debido a su edad, los grandes de Europa no van a invertir tamaña suma en un jugador que ya no pueden revender.

El mismo medio afirma que en todo caso Lewandoswki no quiere echar a perder las buenas relaciones que tiene con la dirigencia del Bayern Munich.

Por mientras el galardonado futbolista se prepara para jugar la fecha 2 de la Bundesliga donde el equipo campeón de la Supercopa germana recibirá al Colonia.