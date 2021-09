Benjamín Vicuña se luce con la camiseta de Colo Colo jugando fútbol con marido de su ex mujer

Benjamín Vicuña hace noticia en Argentina, aunque esta vez fue por un partido de fútbol donde se lució vistiendo la camiseta de Colo Colo, club del cual es hincha.

Todo, porque lo mostraron en un video listo para jugar una pichanga donde en su equipo estaba Roberto García Moritán, el actual esposo de Ana Carolina Ardohain, conocida como Pampita, ex mujer del actor nacional.

El video fue compartido por el propio Roberto, quien escribió el mensaje de “fútbol con amigos”, donde Vicuña muestra orgulloso la camiseta de Colo Colo, la que muestra a la cámara diciendo “guarda con esta eh, guarda con esta”.

Por lo mismo, los medios argentinos fueron a las fuentes para conocer más de esta relación pelotera, pero que sorprende por la cercanía de su historia amorosa.

Un pantallazo del video que fue subido por Roberto García en el partido de fútbol donde compartió equipo con Benjamín Vicuña.

"Un genio Benjamín Vicuña. La verdad es que nos llevamos súper. Lo que pasó es que nos faltó uno a último momento, lo llamé por teléfono y nos hizo la gamba'. Justo, hablando por otro tema con Vicuña, le pregunté si le divertía porque nos había clavado un amigo por un problema familiar", comenta García.

Por otro lado, Pampita también fue consultada por este video, donde le consultaron si se estaba jugando un duelo especial:“¿Pero no es el equipo de los ex contra el de los actuales?".

"La verdad es que en este fútbol participan todos. Están todos invitadisimos. No quiero opinar mucho más porque no sé qué dijeron los protagonistas, yo no tengo nada que ver en esto”, detalla Ardohain.

Pero esto no quedó solo en el partido de fútbol, porque García también compartió una fotografía del tercer tiempo, donde se vio comiendo con Benja Vicuña.