No hay plazo que no se cumpla, ni deuda que no se pague. Este viernes a las 18:00 se cerró el libro de pases de primera división sin grandes sorpresas y con el detalle de que Colo Colo no inscribió jugador alguno y enfrentará lo que queda de campeonato con lo que tiene, pese a que Gustavo Quinteros pidió refuerzos a los cuatro vientos.

En cuanto a lo más bombástico, destacan los retornos de Fabián Orellana y Junior Fernandes. El Histórico a Universidad Católica y el ex Bayer Leverkusen a Universidad de Chile.

Hay que destacar que equipos como O`Higgins hizo uso de la posibilidad de inscribir tres jugadores como fueron los casos de Pedro Pablo Hernández, Carlos Muñoz y Alejandro Sánchez que viene de Central Córdoba de Argentina.

Pedro Pablo Hernández campeón de la Copa América Centenario, regresó a O`Higgins

El desgloce equipo por equipo es el siguiente:

Audax Italiano: Federico González (Estudiantes de La Plata de Argentina) y Gabriel Esparza (Sol de América).

Cobresal: Juan Carlos Gaete (Colo Colo) y Juan Ignacio Vieyra (Delfín de Ecuador).

Colo Colo: Sin inscripciones.

Curicó Unido: Felipe Fritz (Colo Colo), Agustín Nadruz (Boston River de Uruguay) y Jean Paul Pineda (Sin club).

Deportes Antofagasta: Lucas Ocampo.

Deportes La Serena: Juan Ignacio Cavallaro (Tigre de Argentina), Lucas Alarcón (Universidad de Chile), Leonardo Valencia (Colo Colo), Ivo Basay (DT).

Deportes Melipilla: Diego Alvarado (San Antonio Unido), Matías Tellechea (Lautaro de Buin).

Everton: Cristián Cañozales (Praiense de Portugal) y Matías Jadue (Rangers)

Huachipato: Gonzalo Montes (Danubio de Uruguay) y Luciano Nequecaur (Fénix de Uruguay).

Ñublense: Joe Abrigo (Unión Española) y Sebastián Contreras (Juventud de Uruguay)

O'Higgins: Pedro Pablo Hernández (Independiente de Argentina), Carlos Muñoz (Deportes Antofagasta) y Alejandro Sánchez (Central Córdoba de Argentina).

Palestino: Brayan Vejar (Colo Colo) y Matías Cavalleri (Unión La Calera)

Santiago Wanderers: Ronnie Fernández (Al Raed de Arabia Saudita), Damián Arce (Instituto de Argentina) y Joaquín Pereyra (Sud América de Uruguay).

Unión Española: Bryan Rabello (Atromitos de Grecia) y Paolo Hurtado (Lokomotiv de Bulgaria).

Unión La Calera:: Williams Alarcón (Colo Colo)

Universidad Católica: Fabián Orellana (Real Valladolid de España).

Universidad de Chile: Junior Fernandes (Estambul Basaksehir de Turquía) y Anderson Contreras (Caracas FC)