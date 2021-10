En el preciso momento en que el juez Eduardo Gamboa puso fin al partido entre Colo Colo y Ñublense también culminó su historia en el referato nacional. El duelo en el Monumental marcó el adiós del arbitraje por el Campeonato Nacional con el último silbato.

"Para mi no es sorpresa, lo venía analizando hace mucho tiempo. Es una decisión personal, vi la posibilidad de poner termino a mi vinculo arbitral y me aceptaron mi propuesta. Tomé la decisión que era lo más importante que tenía, previa a una conversación con mi familia y mi señora esposa", cuenta Gamboa en diálogo con Redgol.

Tras poner fin a su carrera, el árbitro de 45 años, con aún tres meses por dirigir que le quedaban, aclara que su salida no tiene que ver por un disgusto por la salida de Jorge Osorio como jefe de los árbitros, aunque destaca que son muy amigos.

Eduardo Gamboa cumplió una carrera de 24 años en el arbitraje donde llegó a ser juez internacional.

"No puedo desmentir la amistad. Acabo de terminar 24 años de carrera en el arbitraje, entonces imagínate nosotros con los árbitros en general nos conocemos desde que ingresamos, yo lo hice a los 18 años. Entonces es extraño no poder formar una amistad dentro del referato. Jorge Osorio es mi amigo, no es mi compadre, y yo nunca voy a negar la amistad. Que el fuera jefe de árbitros es solo un tema laboral, yo seguía siendo árbitro, de hecho cuando tuve errores en los partidos, también fui sancionado, entonces son especulaciones", destaca al ex juez internacional.

En ese sentido su salida también coincide con el arribo del ex árbitro internacional Javier Castrilli, quien fue contratado por la ANFP para suplir a Osorio y dar un giro al referato nacional.

"Sorprende, pero son decisiones que toma la dirigencia de la ANFP y uno como empleado del organismo debe respetar. Nosotros somos árbitros somos un empleado más y debemos ejercer nuestra labor dentro del terreno de juego que es lo que nos compete", enfatiza el ex juez.

Para Gamboa hay que esperar y los árbitros acatar las nuevas ideas que trae Javier Castrilli, donde asegura que el tiempo dirá si fue una buena decisión.

Como hace 24 años no pasaba, a excepción de fechas especiales, este fin de semana será el primero de Gamboa alejado definitivamente del arbitraje, donde el ex juez ya sabe cómo ocupará su tiempo.

"Hoy por hoy disfrutar de la familia y poder ver futbol tranquilamente, sin el ojo biónico de árbitro. Seré un espectador más que le gusta el fútbol, pero más que todo disfrutar de la familia y compartir con amistades que uno tanto tiempo deja de lado", finaliza.