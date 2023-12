Alexis Sánchez y Simone Inzaghi no tuvieron una gran relación en el anterior paso del Niño Maravilla por el Inter de Milán, pero las cosas parecen haber cambiado. En Italia destacan que el entrenador ha aprendido de errores pasados y su manejo del camarín del Nerazzurri sobresale en este tramo de su mandato.

Giuseppe Marotta lo dejó claro durante la Gran Gala del Calcio, que premió a los mejor del fútbol italiano. El director deportivo del Inter destacó que “Inzaghi está demostrando una gestión excelente de la plantilla” en un contraste de sus primeros días en la banca del equipo, adonde llegó en 2021.

La declaraciones de uno de los hombres más importantes del Nerazzuri le costaron a Inzaghi una gran columna en La Gazzetta dello Sport. “Los últimos meses de la temporada pasada le cambiaron, le mostraron el camino. Ahora las rotaciones involucran a todos. Y confía en cada elemento disponible”, destacan.

El manejo de grupos es el sello de esta renovada imagen del DT, dicen en el medio deportivo más respetado de Italia. “Inzaghi siempre ha estado atento a la dinámica interna del vestuario. Pero supo combinar ‘cercanía’ con los jugadores con un rol que también requiere algo más”, suman.

“Lo que quizás tenga el mayor mérito es haber sabido transmitir a los recién llegados la misma energía que a los “mayores” de la última parte de la temporada pasada. El Inter hoy es un solo bloque. Y así perseguir el campeonato es más sencillo”, cierran sobre el entrenador italiano.

Alexis es suplente con Inzaghi

Alexis Sánchez volvió al Inter luego de varios meses de incertidumbre que siguieron su salida del Olympique de Marsella, donde encontró uno de los mejores rendimientos de su carrera. La duda lo persiguió varias semanas después de salir de Francia, pero en agosto anunció su regreso al equipo italiano, de donde salió en 2022 y no en los mejores términos.

En una recordada entrevista con TVN, filmada en marzo, el Niño Maravilla contó que salió tranquilo del Inter, pero recordó un importante intercambio que tuvo con Inzaghi: “Yo le dije, ‘si no me haces jugar, vamos a perder con el Milan’. Y pasó. Después no había nada más, a veces hay que ser como un elefante, boca chica y orejas grandes. Escuchar más y hablar menos”.

En este segundo paso, Alexis sigue alejado del protagonismo, un aspecto que ya conocía antes de llegar. En la Champions League suma más oportunidades, con tres titularidades y cinco duelos disputados, pero en el fútbol local apenas ha tenido una aparición desde el arranque. Ha anotado dos goles, los dos a en la competencia internacional, hasta el momento.

¿Cuándo juega el Inter de Milán?

Inter de Milán vuelve a la cancha este sábado 9 de diciembre para enfrentar al Udinese por la fecha 15 de la Serie A. El equipo de Alexis Sánchez quiere seguir en la cima del fútbol italiano, donde tiene 35 puntos y le saca dos a Juventus.

