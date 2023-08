Alexis Sánchez vive un momento de absoluta incertidumbre. El Niño Maravilla ha sido nado en medio Europa, previo y posteriormente a que se confirmara que no renovaría por el Olympique de Marsella, sin embargo, no ha logrado definir su futuro y con las temporadas ya comenzando, no hay claridad de su futuro.

Es por eso que se ha especulado con un posible retorno del tocopillano a Sudamérica. Si bien Chile no aparece ni cerca como una opción, las chances de Argentina y Brasil han sonado en el ultimo tiempo. Eso sí, desde el entorno de Alexis siempre se ha sabido que quiere mantenerse en Europa.

Sin embargo, especialmente desde el Brasileirao, no se rinden. Quieren contar con Alexis y ahora fue el propio líder del torneo quien preguntó por él. Y es que de acuerdo con el periodista brasileño Venê Casagrande, el Botafogo preguntó por él, pero la respuesta no fue la que esperaban.

Y es que Sánchez le comunicó a su representante, Fernando Felicevich, que quiere mantenerse compitiendo en las grandes ligas de Europa y que todavía no quiere volver al fútbol de esta parte del mundo. Eso les comunicó a los dirigentes del Botafogo.

Fue la misma respuesta que tiempo atrás le dio al Gremio. El equipo de Porto Alegre quería remplazar a Luis Suárez en la delantera, pero Alexis no se mostró dispuesto a dar ese paso. Así las cosas, el tocopillano sigue sin club y a la espera de lo que pase previo al cierre del libro de pases.

De acuerdo a lo que se especula en Francia, el Marsella le dio un plazo fatal al chileno. El Marsella se jugará su paso a la fase de grupos de la Champions League y de clasificar, esperarán una respuesta final. De no darse, darán por perdido a quien fue su gran figura en la temporada pasada.

En Francia están desconcertados con el desprecio mostrado por Alexis. Y es que, desde la dirigencia están convencidos de que no han habido ofrecimientos formales por él y que solo se ha tratado de trascendidos buscando aumentar su valor en el mercado.

¿Cuántos goles marcó Alexis en el Marsella?

Alexis Sánchez convirtió 18 goles con el Marsella en la temporada 2022/2023. Además dio tres asistencias. Debido a ese desempeño, fue elegido como el mejor jugador de la temporada en el cuadro francés, despedido en su último partido como un verdadero ídolo.

¿Hace cuánto no juega un partido Alexis Sánchez?

Alexis Sánchez jugó por última vez el 20 de junio de este año. Fue por Chile, en la Fecha FIFA que disputó Chile previo al arranque de Eliminatorias. Ante Bolivia, el tocopillano estuvo presente los 90 minutos en el empate sin goles en Santa Cruz.