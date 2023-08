El futuro de Alexis Sánchez sigue siendo una incógnita, pero los hinchas de Olympique de Marsella aún tienen esperanzas de que renueve. Más aún después de que ESPN lo diera como nuevo refuerzo del cuadro de la Ligue 1, varias semanas después de que terminara su contrato.

Se quede en Marsella o busque otro destino, lo cierto es que el goleador de la selección chilena llegará a un club sin haber hecho pretemporada. De todas formas, Luis Fuentes, su excompañero en Cobreloa y con quien sigue en contacto, cree que eso no le impedirá romperla.

“Es igual. Hace tiempo nosotros lo hacíamos, nos quedábamos entrenando en el gimnasio, y Alexis es uno de los jugadores que se entrena. No es que él viene y sale de vacaciones. Las vacaciones de él son vacaciones activas, no deja de entrenar”, afirmó.

“Por eso es más fácil. Aunque hayan empezado las pretemporadas, donde vaya siempre va a estar listo. Además, Alexis es un tipo que está muy bien en la parte mental”, comentó Fuentes, ahora actual entrenador del fútbol joven de Cobreloa.

Eso tampoco debería impactar su participación con la selección chilena en el inicio de las Eliminatorias, dice. “Alexis es diferente. La Generación Dorada ya fue, pero él marca la diferencia. No solamente en lo individual, sino que también en lo colectivo”.

“Siempre va a ser aporte. Es un tipo que se cuida y es muy profesional en ese sentido. Me hubiera gustado verlo en otro lado (no en Marsella), yo conversé con él de lo mismo y me dijo no tenía nada claro. Pero eso pasa por la parte económica también”, confesó.

Por último, defiende el tiempo que se está tomando el Niño Maravilla. “No te puedes regalar en Europa. Después marcas la diferencia con los demás y más rabia te da cuando te regalas. Da lo mismo que tenga o no tenga equipo, la va a romper igual en la selección”, cerró.