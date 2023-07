Una de las novelas del mercado europeo, es la continuidad de Alexis Sánchez en el Olympique de Marsella. El chileno fue la gran figura del equipo en la última temporada, pero todavía no ha llegado a un acuerdo con los franceses para seguir con su carrera en el Stade Vélodrome.

El buen rendimiento de Sánchez subió su valor y con un contrato por un solo año, ahora tiene el sartén por el mango a la hora de su renovación. Desde hace semanas que Marsella y sus representantes sostienen la negociación para la continuidad del formado en Cobreloa, pero todavía no logran un acuerdo. El vinculo anterior del chileno finalizó el 30 de junio.

Marsella no seguirá subiendo su propuesta

Desde los Olímpicos saben de la importancia del Niño Maravilla y han decidido ofrecerle un aumento de un 25% en su sueldo, además de otras variables. Sin embargo, todavía no se ha cerrado el acuerdo y en Francia, el reconocido periodista Bertrand Latour, de La Chaine L’Equipe, avisó que el Marsella no está en condiciones de seguir subiendo la oferta.

“¿Debe OM quedarse con Alexis Sánchez a toda costa? Todo depende de lo lejos que vayas en ‘a toda costa’. No todos los clubes están por encima del suelo como el PSG, el OM no subirá a 800.000, 900.000 euros o 1 millón de euros al mes por Alexis Sánchez y luego acabará en quiebra“, avisó el periodista. Latour asegura que el club debe renovar al chileno, claro que no a cualquier precio.

“Por supuesto que OM debe tratar de mantener al chileno pero no a toda costa. Hay una economía, hay otros jugadores a los que pagar, no puedes arruinar tanto tu salario de nómina. Me encantaría que Sánchez se quedara en el Marsella, pero para un jugador de treinta y tantos años, si hay que dar 700.000 euros al mes, es demasiado. Me temo que terminará mal“, explicó Bertrand Latour.

El tocopillano arribó al Marsella luego de un periodo con altas y bajas en Inter de Milán. La apuesta le funcionó bien, ya que en Francia recuperó el protagonismo que no tenía desde su época en Arsenal. En su primer año en el club, anotó 18 goles y fue elegido como el mejor jugador del equipo en la temporada 22-23.