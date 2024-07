El Marsella recibió una noticia muy dura este martes. Se hizo oficial que Pierre Emerick Abuameyang sale del elenco francés, luego de una gran temporada goleadora en la que hizo soñar a los hinchas con ganar la Europa League.

El gabonés se irá a jugar a Arabia Saudita y dedicó palabras de despedida al elenco francés, que ahora tiene a Alexis Sánchez como el máximo objetivo en el mercado de pases.

“He tenido un año lleno de emociones y me gustaría agradecer a todo el club, a la plantilla, a mis compañeros y a nuestra afición. Me hiciste más fuerte y estos recuerdos contigo permanecerán para siempre”, señaló el ex delantero del Arsenal.

Agregó Abuameyang que “siempre seguí los consejos de mi padre, lo que me permitió convertirme en el jugador que soy y por eso tomamos esta decisión para el resto de mi carrera. Es hora de que comience un nuevo capítulo”.

Alexis Sanchez espera cerrar su regreso al Olympique de Marsella

Lasa negociaciones por el sueldo de Alexis

Marsella sabe que reemplazar la salida de su delantero estrella no es fácil, por lo que la llegada de Alexis Sánchez sería ideal en este escenario. El problema es el alto salario que pide el tocopillano.

Según reveló el medio partidario Coeur Marseillais (Corazón de Marsella), el interés es real pero el dinero que solicita el formado en Cobreloa es bastante alto: 500 mil euros mensuales.

Además Marsella no participará en ninguna competencia europea, a diferencia de otro equipo que también está tentando al chileno como es el Lille, que jugará la fase previa de la Champions League.

El mercado de pases en Europa cierra a fines de agosto, por lo que aún queda mucho tiempo. Eso sí, la liga francesa empieza el 18 de agosto, por lo que Alexis tampoco puede dilatar por mucho tiempo su fichaje,