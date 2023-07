Marcelino García Toral fue presentado oficialmente en su nuevo cargo. Y todavía es una incógnita si podrá disfrutar de la calidad de Alexis Sánchez en su experiencia como DT del Olympique de Marsella. El entrenador español recibió con buenos ojos la llegada de Geoffrey Kondogbia.

Ese arribo del mediocampista del Atlético Madrid también provocó una respuesta positiva de AS70. Pero las declaraciones que hizo el hispano que vive el primer periplo fuera de su país natal encendieron las dudas en torno al futuro de AS70.

La consulta que respondió Marcelino tenía que ver con la situación del tocopillano, máximo artillero del OM durante la campaña anterior. Y también con la del portugués Vitinha, quien fue una inversión de 30 millones de euros para el cuadro más popular de Francia.

“Decíamos que necesitamos perfiles diferentes por un concepto: queremos buscar más profundidad. Sabemos que tenemos que mover la parte ofensiva del equipo. Los dos jugadores que acabas de comentar ahí están, expresaste su situación perfectamente”, afirmó el ex adiestrador del Sevilla y el Valencia de España.

El panorama es el siguiente: Alexis Sánchez es agente libre desde el 1 de julio, mientras que el ex Sporting Braga disputó el Europeo Sub 21 con la selección de Portugal. Los lusos cayeron ante Inglaterra en los cuartos de final este 2 de julio y Vitinha no podrá iniciar la pretemporada en la misma intensidad de sus compañeros, que volvieron este 4 de julio. Dos complicaciones, por cierto.

¿Marcelino sentencia el futuro de Alexis Sánchez en el Marsella?

Marcelino García Toral no se quedó con esas palabras para referirse a los movimientos que tendrá el Olympique de Marsella en el mercado de pases. Pero todo indica que al reemplazante de Igor Tudor en la dirección técnica no le importa mucho comenzar los trabajos sin centrodelanteros.

“Somos conscientes de ello. En ese sentido, los delanteros son los que más rápidamente se adaptan. Necesitan menos trabajo específico y con que metan gol, nos sirve. Bueno, y algo más”, expresó Marcelino. ¡Y las dudas de la hinchada del cuadro marsellés de dispararon!