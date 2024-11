Malas noticias para el Maravilla: Alexis Sánchez no jugará hasta 2025

Costó, pero se logró. Alexis Sánchez consiguió llegar a mitad de año a Udinese y, de esta manera, seguir un año más su carrera en Europa. Sin embargo, las cosas no han sido totalmente color de rosas.

El chileno no ha conseguido aún debutar con el equipo de Friuli y sigue relegado a un entrenamiento aparte, debido a una lesión sufrida en el miofascial del gemelo medial de la pierna izquierda durante un entrenamiento.

La lesión ocurrió en agosto de 2024 y no ha podido sanar del todo, lo que ha tenido al chileno sufriendo una verdadera maldición, ya que sigue sin sumar minutos en el cuadro italiano.

En Udinese anuncian para cuándo podría estar Alexis

No son buenas noticias para el tocopillano. El chileno no consigue minutos y, además, no tiene para pronto. Desde Udinese anunciaron cuánto le queda a Alexis Sánchez.

“El tiempo de recuperación de Alexis se ha alargado. Es imposible predecir cuándo volverá a estar disponible. Trabaja duro todos los días. Hablamos a menudo, tiene muchas ganas de volver al campo. No soy un experto, incluso los expertos cometen errores. Aceptamos esta situación y estaremos aún más felices cuando vuelva a estar disponible”, dijo Kosta Runjaic, DT del Udinese.

Sin embargo, el que dio luces más exactas fue Gianluca Nano, gerente deportivo del conjunto de Friuli, en conversación con el medio italiano Il Messangero. “Ahora está casi listo para trabajar en la parte atlética. Regresará en 2025, eso está claro, pero no sabemos con exactitud cuándo“, manifestó.

De esta forma, Alexis Sánchez seguirá por todo este 2024 en recuperación. La espera se ha hecho larga, sobre todo sumándole a esto el hecho de que en Inter de Milán, el tocopillano tampoco jugó muchos minutos en 2023-2024.