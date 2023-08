La salida de Alexis Sánchez de Olympique de Marsella en junio pasado lo dejó sin club y con el futuro en vilo. A 17 de agosto, el Niño Maravilla todavía no encuentra equipo y su futuro apunta directamente a Brasil, donde tiene hasta el próximo 25 de agosto para ser inscrito.

A su carrera contra el tiempo para definir en qué institución jugará en la temporada 2023/24 se suma una millonaria demanda. Según reveló La Tercera este jueves, todo surgió con la compra de un predio para establecer una viña en Paine. La corredora que habría intervenido exige una indemnización.

Originalmente, la demanda se realiza en julio del 2022, cuando Engel & Völkers Chile demandó a Alexis Sánchez por 142 millones de pesos, por comisión impaga. La deuda, aseguran, es relativa a la compra del fundo El Galeno, que le costó 8,7 millones de euros al tocopillano. El jugador, sin embargo, desconoce su participación como intermediarios de la compra.

La demanda que hizo la corredora de propiedades fue en el 30º Juzgado Civil de Santiago, quienes deben ver si corresponde o no el pago de la indemnización. Esta semana se dieron a conocer nuevos antecedentes de la demanda que demostrarían que sí hubo intermediación.

Más detalles de la demanda

La Tercera reveló, por ejemplo, conversaciones de WhatsApp entre la ejecutiva comercial de la corredora y el abogado de Alexis. Soledad Cheyre, representante de Engel & Völkers Chile habló con Rubén Inostroza, con quienes ya había tenido contacto en el pasado para comprar una propiedad.

¿De dónde salen los 142 millones? Del 2% acordado por intermediar la compraventa del terreno. Sin embargo, de la demanda hecha en julio del año pasado, Sánchez respondió en diciembre que no hubo relación. Según el futbolista, no corresponde pagarle a la corredora de propiedades porque ellos les habrían recomendado no comprar.

“Olvídense de ese campo, porque el precio es muy alto, y no es un buen negocio. El dueño no lo quiere vender, por lo que les recomendamos exploren otras opciones”, es la sugerencia que habrían entregado desde Engel & Völkers Chile, a la que apela el Niño Maravilla.

¿Cuándo se cierra el libro de pases en Europa?

El deseo de Alexis Sánchez es continuar su carrera en Europa, y el tiempo se le acaba para conseguir equipo, ya que el mercado de pases se cierra a las 23:59 horas del próximo 1 de septiembre.

¿Cuáles fueron los números de Alexis Sánchez en el Olympique de Marsella?

Alexis Sánchez disputó 44 duelos en Olympique de Marsella en la temporada 2022/23, donde marcó 18 goles y entregó tres asistencias. Sus tantos se repartieron con 14 en la Ligue 1, dos en la Copa de Francia y otros dos en Champions League.

Los WhatsApp de la corredora por la demanda a Alexis Sánchez