Luego de varias semanas de rumores en torno al futuro de Alexis Sánchez, todo parecer apuntar a que el Niño Maravilla regresará al Olympique de Marsella. Para sorpresa de muchos, el atacante chileno volverá al club donde supo brillar hace un par de temporadas.

Y el equipo francés quiere darle una bienvenida a lo grande en redes sociales, ya que en las últimas horas le mandaron un claro guiño a la fanaticada chilena en sus canales oficiales.

Resulta que después de más de un año, la cuenta en español del Marsella fue reactivada. Desde el 30 de junio del 2023, casi de la mano con la partida de Sánchez al Inter de Milán, que no se publicaba nada en ese perfil.

“¡Buen díaaaa! ¿Hermosa mañana, no? Esta cuenta vuelve a estar activa y necesitamos todo vuestro apoyo. Dale like y comenta que nos has echado de menos”, escribió el perfil en esta jornada de martes 16 de julio.

Cabe recordar que esta cuenta era la que más contenido compartía de Alexis Sánchez. Hablamos de fotografías y videos de sus partidos y entrenamientos en el año que estuvo en la institución francesa.

La publicación con que la cuenta en español del Olympique de Marsella volvió. ¿Será el primer paso para darle la bienvenida a Alexis Sánchez? | Foto: Captura.

El tocopillano dejó muy buenos recuerdos en el Marsella en la temporada 2022-23, siendo uno de los mejores del equipo con 18 goles y tres asistencias en 44 partidos. Tras eso decidió volver al Inter para jugar la Champions League, objetivo que cumplió a medias, ya que perdió mucho del protagonismo ganado en Francia.

Sigue todas las noticias del deporte nacional, internacional y las tendencias en nuestro país en los canales de difusión de RedGol. Puedes hacerlo en WhatsApp o Google News.