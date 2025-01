Al técnico del Udinese no le quedó otra que asumir que debe hacerle espacio a Alexis Sánchez. En el duelo ante Atalanta la fecha pasada, el Niño Maravilla entró de emergencia como titular y simplemente la rompió a pesar de que el Zebrette no pudo romper el empate.

El tocopillano tomó el lugar ante las bajas que hubo en ataque y respondió a la confianza haciendo un partidazo. Ahora, recuperando a sus figuras, Kosta Runjaic debía tomar una importante decisión ante la presión de los hinchas y cedió al pedido.

En la previa del choque ante Como, el entrenador habló en conferencia de prensa sobre la situación del chileno. Y si bien no lo confirmó, la prensa italiana lo echó al agua y reveló que el Zebrette cambiará todo lo hecho hasta ahora para tener al goleador desde el primer minuto.

Udinese le hace espacio a Alexis Sánchez para que sea titular

Alexis Sánchez ya está listo para tomar el lugar para el que regresó al Udinese. El Niño Maravilla será titular en el choque ante el Como, con un Zebrette que cambiará por completo el esquema que ha trabajado toda esta temporada.

Alexis Sánchez volvió a la titularidad, fue figura y ahora Udinese le hace espacio. Foto: IMAGO.

Kosta Runjaic habló con los medios y fue consultado por el caso del chileno, optando por jugar al misterio. “No suelo decir detalles antes del partido, no puedo decir todavía quién jugará y mucho menos si jugará Sánchez en particular“.

Publicidad

Publicidad

“Estamos analizando varias opciones. La estabilidad depende del sistema de juego que utilicemos. Aún no hemos alcanzado el nivel de diferenciación de un solo sistema”, añadió.

La prensa italiana no se detuvo en sus dudas y, ante la baja del lateral Ehizibue, el técnico de Udinese ironizó con Alexis. “Sánchez definitivamente no jugará como lateral derecho“, dijo en medio de las risas de los presentes.

ver también Referente de Udinese exige más minutos para Alexis Sánchez: “Da el ejemplo dentro de la cancha”

Aunque tras ello, comenzaría a dar luces de la decisión con el chileno. “Dice el refrán: ‘Un equipo que gana no se cambia’, pero no ganamos contra el Atalanta. Estamos reflexionando, tenemos varias opciones y Thauvin-Sánchez es una de ellas. El último partido jugaron bien, ya en el primer encuentro mostraron buena comprensión, mostraron sus cualidades y también pusieron intensidad“.

Publicidad

Publicidad

“Seguramente Thauvin jugará mañana, es nuestro capitán, está en forma y en el último partido trabajó mucho para el equipo, moviéndose mucho y poniendo en dificultades a la defensa contraria. Para nosotros es importante tenerlo en el campo. Él jugará y mañana se sabrá si con otros dos atacantes o con uno solo“, sentenció.

Aunque más allá de sus palabras, el sitio Mondo Udinese reveló que Alexis será de la partida, cambiando la formación de un 3-5-2 a un 4-3-3. Esta será con Sava en el arco; Kristensen, Bijol, Solet y Karama en la defensa; Payero, Karlstrom y Lovric en el mediocampo; Sánchez, Thauvin y Lucca en delantera.

Encuesta¿Podrá Alexis Sánchez llevar al Udinese a un torneo internacional la próxima temporada? ¿Podrá Alexis Sánchez llevar al Udinese a un torneo internacional la próxima temporada? YA VOTARON 0 PERSONAS

Publicidad

Publicidad

¿Cuándo juega Udinese?

Alexis Sánchez y Udinese se preparan para seguir luchando por escalar en la Serie A. Este lunes 20 de enero desde las 16:45 horas, el Zebrette visita al Como en un duelo clave para ambos elencos en la tabla de posiciones del Calcio.

ver también El Inter no olvida Alexis: Lanzan fuerte crítica contra su reemplazante y lo comparan con el chileno

¿Cuáles son los números de Alexis Sánchez esta temporada?

Antes del duelo ante Como, Alexis Sánchez ha logrado disputar un total de 4 partidos oficiales con Udinese esta temporada. En los 146 minutos que ha estado en la cancha, no ha marcado goles ni ha otorgado asistencias.