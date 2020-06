Alexis se reencontrará con un viejo conocido: Horario y dónde ver en vivo Inter de Milán vs Sampdoria en el regreso de la Serie A

Un lindo retorno podría tener Alexis Sánchez a la liga italiana. Esto porque este fin de semana, en la vuelta oficial de la Serie A, el Inter de Milán recibirá a la Sampdoria.

Triste semana tuvo el elenco nerazurri, quedando eliminado en la semifinal de la Coppa Italia con Nápoli, a la postre el campeón del trofeo sobre Juventus de Cristiano Ronaldo.

Resultado negativo que tendrán que olvidar rápidamente en Milán, ya que este domingo volverá la Serie A luego de más de tres meses sin futbol en Italia, torneo en el que no está nada definido.

Un 28 de septiembre de 2019, Alexis tenía uno de sus mejores partidos en Italia desde su llegada a Inter. Claro que todo sería opacado por una expulsión. (Foto: Getty)

El Inter está, con un duelo pendiente, a 9 puntos del puntero Juventus, que pelea el liderato con Lazio. Campeonato imperdible y donde volverá Alexis, que podría tener un emotivo reestreno.

Esto porque enfrentarán a la Sampdoria, cuadro en que el chileno le marcó un gol en una tarde soñada, en que también participó en otro tanto. Claro que todo se hundiría con el seleccionado chileno siendo expulsado en la segunda parte.

⚽️ | ENTRENAMIENTO



El equipo prepara el #InterSampdoria en el Centro Deportivo Suning



Todas las fotos �� https://t.co/iZpJ2823Jk pic.twitter.com/Ri14QaDgtE — Inter (@Inter_es) June 15, 2020

Duelo de varias emociones y que podrá revivir el Tocopillano en el Giuseppe Meazza en caso de que Antonio Conte le de minutos luego de su buena actuación en Coppa Italia. Sampdoria, por su parte es uno de los cuadros que pelea por no descender.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Inter de Milán vs Sampdoria en el regreso de la Serie A?

Inter de Milán vs Sampdoria en el regreso de la Serie A jugarán este domingo 21 de junio a las 15:45 horas de Chile.

Televisión: ¿Quién transmite en vivo Inter de Milán vs Sampdoria en el regreso de la Serie A?

Napoli vs Inter de Milán por la semifinal de vuelta de la Copa Italia será transmitido en vivo por ESPN y Rai Italia

Online: ¿Dónde ver en vivo por streaming Inter de Milán vs Sampdoria en el regreso de la Serie A?

Si buscas un link para ver en vivo y online Inter de Milán vs Sampdoria en el regreso de la Serie A, podrás hacerlo en ESPN Play.