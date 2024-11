La fecha FIFA de noviembre, la última del 2024, queda atrás con empate de la selección chilena ante Perú en Lima y goleada contra Venezuela en el Estadio Nacional. La Roja suma cuatro puntos de seis tras una larga racha negativa, junto al regreso de Arturo Vidal, la primera nominación de Ricardo Gareca al mediocampista.

Eso sí, en Deportes en Agricultura, el periodista Cristián Caamaño se lanzó en picada contra Vidal, al considerar que, en sus declaraciones, el Rey Arturo da a entender que él logró unir al plantel de la selección chilena, además de pedir apoyo y dejar las críticas, a sólo semanas de protagonizar él mismo varias polémicas contra La Roja y Gareca.

“Alabamos el liderazgo, carácter y en lo que influye Vidal, pero él no puede decir que antes de su llegada el grupo no estaba unido. ¿Hay alguna certeza de esto? ¿Alguien puede decir que la selección no estaba unida? Qué quiere decir con esa declaración”, dijo Caamaño.

El rostro de la 92.1 FM agregó: “y lo otro que quiero marcar: dice que siempre hay que apoyar a la selección… Pero cuando estoy dentro apoyo, cuando estoy fuera hago mierda el proceso. Hace un mes, Vidal estaba echado en una cama pidiendo la salida del entrenador, exigiendo que Pablo Milad tomara acciones urgentes porque estaba desprestigiando al fútbol chileno, y que eran pavos en tal centro”.

Mala memoria: “no se te puede olvidar”

“Entonces, cuando tú estás despechado porque no te llaman, haces mierda, y cuando estás dentro resulta que eres responsable de todo lo bueno que le pasó a la selección. Pero las cosas son términos medios”, complementa.

Caamaño añade que “la gente, el soldado, el termocéfalo, el simio que sigue a Vidal cree que porque estuvo Vidal, Chile vuelve a ser el de los mejores tiempos, pero hay que analizar más allá de eso. Pero no puede quedar al margen lo que pasó antes, sus palabras cuando reclamaba porque él no estaba en la selección”.

Vidal detona la furia de Cristián Caamaño por pedir apoyo total a La Roja después de meses de polémica.

Ahí fue cuando el periodista le volvió a sacar en cara a Vidal varias transmisiones en redes sociales, en las que criticó duramente a jugadores y cuerpo técnico.

“No se te puede olvidar que hace un mes estabas tirado en la cama, transmitiendo con (Carlos) Palacios y (Leonardo) Gil, riéndote por cómo perdían la marca, dando a entender que no se trabaja los balones detenidos… y un mes después pide que no critiquen y apoyen. Uno no termina de entender, no puedes tener tan mala memoria y ser tan inconsecuente”, expone.

Y lanza ácido: “pongamos la pelota al piso: Vidal fue el principal crítico, no venga a pedir ahora apoyo cuando hace un mes le pedía a Milad la salida del entrenador y que si se perdía con Colombia había que tomar medidas. Que eso no se le olvide a la gente. Y los simios felices porque Vidal manda a callar a todos y es el King. No puedes vivir a la falda de un supuesto ídolo, porque el ídolo también se equivoca muchas veces cuando abre la boca”.

“Como decía el Pato Yáñez, acá el único que ha faltado el respeto y no ha apoyado es Vidal. Por despecho, no porque no quiera a la selección. Pero cuando no te llaman no puedes ser el enemigo número uno y cuando te llaman ser el que soluciona todos los problemas”, sentenció Cristián Caamaño.