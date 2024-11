El ex delantero no aguantó que el Rey Arturo pidiera no criticar el proceso ahora que es parte. “No fue correcto y lo tiene que entender ahora desde adentro”, aseguró.

Todo es alegría en la selección chilena luego del importante triunfo sobre Venezuela. La Roja resucitó en este proceso con un contundente 4-2 ante la Vinotinto, sumando tres puntos que le permiten salir del último lugar y afrontar el 2025 con algo más de esperanza.

Sin embargo, esto no quiere decir que la polémica haya abandonado al equipo de todos, sobre todo tras unas curiosas palabras de Arturo Vidal luego de la victoria.

El King salió a pedir que se bajara la mano con las críticas a la selección, diciéndole a Jean Beausejour y Mauricio Pinilla que “fueron compañeros. Ellos saben. Ojalá no sean tan duros, ellos estuvieron acá. Saben lo difícil que es. Claramente cuando los resultados no salen hay que aguantar. Los jóvenes son los que más sufren. Ojalá pudieran dar más consejos, no atacar tanto los procesos. Son difíciles”.

El enojo del Pato Yáñez con Vidal

Estas palabras cayeron como patada en la guata para Patricio Yáñez, quien en su calidad de comentarista en Radio Agricultura afirmó que “Vidal no se da cuenta que él fue el máximo crítico. Criticó a los jugadores y al técnico. No fue correcto y lo tiene que entender ahora desde adentro. Pide que excompañeros no critiquen ni maten. Él hizo lo propio”.

“Mató al técnico y a algunos jugadores. Desconozco si estaba despechado o no. Decía que ‘si no hay resultados, ahí tendrán que ver los dirigentes y mover esto’, dando a entender que había que buscar a otro técnico”, agregó.

En ese sentido, el Payo lanzó que “dijo que era un técnico que solo tenía una mirada para cierto fútbol, no para los de acá. En fin, con lo importante y relevante que es, ojalá se haya dado cuenta cuando fue a Perú y ayer en el Nacional, para que en verdad sea líder”.

“Es importante, pero no tiene que sentarse en una trinchera. Eso está bien para uno que está afuera, pero no para él. Ojalá que lo entienda y se dé cuenta lo relevante que es en este proceso”, concluyó.

¿Cuándo vuelve a la acción por las eliminatorias la selección chilena?

La Roja verá acción por los puntos rumbo al Mundial 2026 en marzo del 2025, cuando el 20 visite a Paraguay en Asunción y posteriormente reciba a Ecuador el 25 en el Estadio Nacional.