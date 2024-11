A Arturo Vidal le recordaron una actuación estelar que había tenido ante Venezuela en un partido que fue en 2016, cuando en la selección chilena también jugaba Jean Beausejour y Mauricio Pinilla, autor de dos goles en esa noche en Barinas.

Luego del 4-2 ante la Vinotinto, Vidal declaró ante los medios de comunicación. En la zona mixta del Estadio Nacional se dio un momento inesperado. El periodista de ESPN Christopher Brandt le pidió al King enviarles un mensaje a Bose y Pinigol.

Claro que Vidal no usó el micrófono para mandar palabras alegres. Más bien fue una interpelación bien directa. “Fueron compañeros. Ellos saben. Ojalá no sean tan duros, ellos estuvieron acá”, introdujo el centrocampista bicampeón de América en esta suerte de desahogo.

Vidal se abraza con Lucas Cepeda, autor de dos goles ante Venezuela. (Andres Pina/Photosport).

“Saben lo difícil que es. Claramente cuando los resultados no salen hay que aguantar. Los jóvenes son los que más sufren. Ojalá pudieran dar más consejos, no atacar tanto los procesos. Son difíciles”, apuntó el “23” de Colo Colo, evidentemente con una visión distinta a cuando estaba fuera de este proceso.

Y siguió adelante. “La selección no es Brasil ni Argentina. Ojalá un día de estos vayan a hablar con los muchachos, necesitan consejos. Los esperamos”, fue la solicitud que dejó el ex futbolista de la Juventus de Italia, el Bayern Múnich de Alemania y el Barcelona de España, entre otros clubes.

Arturo Vidal tenía preparado un mensaje picante para Beausejour y Pinilla. Lo entregó con todo respeto. “Yo espero seguir acá, es bueno que los jugadores que pasaron vayan a aconsejar a los más chicos porque ayudan a crecer más rápido”, dijo el Rey.

Pero no encontró una respuesta tan positiva en los jugadores devenidos en comentaristas deportivos. Pinigol prefirió no decir algo. Pero sí lo hizo Beausejour. “Me siento interpelado. En mi caso, creo que no tengo nada que ir a hacer a Pinto Durán”, dijo el ex lateral zurdo de la selección chilena.

“Estoy en otra posición, una que asumo con profesionalismo, respeto y entendiendo que fui jugador de fútbol. Por eso nunca he sido drástico y definitivo en mis sentencias”, agregó el icónico carrilero autor de dos goles en Copas del Mundo diferentes: Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.

Vidal y Beausejour fueron homenajeados en 2018 antes de un partido contra Dinamarca. (Andres Pina/Photosport).

Y tenía guardado un dardo para el final. “Si hay alguien que hizo eso y rayó en las faltas de respeto me parece que fue Arturo. Ese poncho no me cabe de ninguna forma”, sentenció el Bose, visiblemente molesto con el mensaje que el King tenía para darles a los panelistas de ESPN.