Sin dudas, una de las figuras de la doble fecha de la Selección Chilena fue Arturo Vidal. El King está de vuelta en la Roja y quiere ser un aporte importante en estas Eliminatorias Sudamericanas.

Se trata de un retorno que era sumamente esperado. Varios hinchas pedían que el Tigre cambiase su parecer y dejase de tener a un costado al volante de Colo Colo.

Ricardo Gareca no solamente decidió volver sobre sus pasos y convocar a Arturo Vidal, sino que le dio el protagonismo que necesitaba. El King fue titular en los encuentros ante Perú y Venezuela.

Recuerda a Alexis: Arturo Vidal habla del Maravilla

Tras el triunfante duelo ante Venezuela, Arturo Vidal se acercó a los micrófonos y compartió su parecer sobre los duelos eliminatorios. No solamente dio su apreciación sobre lo que pasó en cancha, sino que también recordó a los compañeros que no han estado más en la Roja.

Arturo Vidal criticó a Alexis Sánchez.

Por ejemplo, se refirió a los análisis de Mauricio Pinilla y Jean Beausejour, a los cuales sentenció como muy duros. “Fueron compañeros, ellos saben lo difícil que es estar acá“, dijo. Aunque, lo más interesante fue su referencia a Alexis Sánchez y su mensaje a sus compañeros de Selección.

“No vi el mensaje, no lo vi. Me alegro que sea así. Ojalá hubiese sido más directo y hubiese hablado con alguno. No sé si lo hizo. Pero me alegro que esté así, se recupere y vuelva a la Selección“, aseguró el King.

“Ojalá todos puedan ser un aporte si es que el entrenador lo necesita. Se vienen cosas lindas el próximo año“, remató Arturo Vidal.