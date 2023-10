Arturo Vidal está lejos de retirarse del fútbol todavía, pero con 36 años hay unas decisiones que inevitablemente tendrá que tomar cuando llegue el momento de colgar los zapatos. Y una de ellas será el país en el que vivirá.

Sonia Isaza, la pareja del King, habló en redes sociales sobre este tema y reveló detalles de lo que podría ser el destino del histórico futbolista chileno para radicarse tras ponerle punto final a su carrera profesional.

¿Chile? ¿Colombia? ¿Brasil?

Seguramente más de alguno se ha preguntado donde vivirá el volante nacional tras el retiro, y obviamente la primera respuesta sería Chile. Aunque Colombia, por la nacionalidad de su pareja, y Brasil, donde reside actualmente, también son opciones.

“Miren, luego de que el King se retire tenemos pensado irnos a Medellín. Na, es mentira“, lanzó de entrada Isaza en una historia de Instagram tras ser consultada por esto por uno de sus seguidores.

“No, pero yo me imagino que el King querrá, no sé, venirse a vivir a Chile que es su país natal, que lo vio crecer, uno quiere estar de donde es, ¿no? Yo me imagino que él querrá estar en su país, por sus hijos y todo eso”, agregó.

Así, destaca para cerrar que “que sea donde Dios quiera, cuando él quiera, a la hora que quiera y como quiera, yo feliz y encantada”.

“La gente chilena me ha tratado bien. En redes es una cosa, en persona es otra. He salido y no falta la que te mira así de pies a cabeza, pero normal, yo ignoro. Hay muchas personas que se llevan una mala impresión mía, pero caras vemos y corazones no sabemos, yo soy una chica buena gente”, cerró.

¿En qué clubes ha jugado Arturo Vidal?

El King inició su carrera en el club Rodelindo Román de San Joaquín, pero tras eso saltó a Colo Colo. Bayer Leverkusen, Juventus, Bayern Múnich, Barcelona, Inter de Milán, Flamengo y Athletico Paranaense son las camisetas que han defendido.