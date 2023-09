Polola de Arturo Vidal explica por qué no está en Chile para su recuperación: "No puedo"

Arturo Vidal sigue una intensa recuperación luego de ser operado de la rodilla. El volante del Athletico Paranaense pasó por el quirófano justo tras el duelo de Chile y Colombia por las Eliminatorias al Mundial 2026, y se ha mantenido en nuestro país para recuperarse y volver a su mejor forma.

En suelo nacional ha estado acompañado de su familia, junto a quienes disfrutó las recién pasadas Fiestas Patrias, pero no de su pareja, Sonia Isaza. Ahora, la modelo explicó por qué no ha podido venir a Chile para acompañar al King luego de su complicada operación.

“Me han preguntado mucho esto. No estoy en Chile porque no quiera, sino porque no puedo. Estoy en lo de la renovación de mi visa y me dieron una cita que fue el 6 de septiembre. Para hacer eso tienes que entregar tu pasaporte y esperar a que te lo devuelvan”, contó en su cuenta de Instagram.

“Sin pasaporte no puedo viajar. Si fuera por mí… He estado un poco triste por eso, porque quisiera estar ahí con él, cuidándolo y consintiéndolo como se lo merece, porque lo amo y lo extraño, pero esa es la razón por la cual no estoy en Chile”, continuó.

“Si Arturo se fuera a vivir a Chile… Si él me quiere llevar con él, yo feliz voy. Obviamente yo estoy donde él esté”, agregó también. Igualmente, aclaró que ya le queda poco tiempo para poder venir al país y acompañar al mediocampista de la selección nacional en su recuperación.

¿Qué lesión sufrió Arturo Vidal?

Tras el partido contra Colombia en las Eliminatorias al Mundial 2026, Chile informó de la grave lesión de Arturo Vidal. El King sufrió una lesión meniscal traumática aguda con bloqueo articular en su rodilla derecha, la que obligó a tener que pasar por el quirófano.

Cuándo puede volver Arturo Vidal a las canchas?

La gravedad de la lesión de Arturo Vidal lo mantendrá casi todo lo que resta de temporada afuera. Los plazos son de tres meses como mínimo y dependerá de su evolución para saber si puede jugar antes del 2024. Se perderá los partidos de Eliminatorias que quedan este año.