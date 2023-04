Ya se juegan los partidos de ida dela tercera ronda de la Copa de Brasil y este jueves continúa la acción con un inédito duelo entre Flamengo y Maringa FC del Campeonato Brasileño de Serie D. Los volantes nacionales, Arturo Vidal y Erick Pulgar están descartados por lesión.

¿Cuándo juegan Flamengo vs Maringa?

Flamengo visita a Maringa este jueves 13 de abril a las 19:00 horas de Chile en el Estadio Regional Willie Davids, ubicado en la ciudad de Maringá, en el estado de Paraná, en Brasil.

¿Dónde ver en vivo por TV o streaming este duelo de ida de la tercera ronda de Copa de Brasil?

El duelo de ida de la tercera ronda de Copa de Brasil entre Flamengo vs Maringa lamentablemente no contará con transmisión por TV ni streaming en nuesto país, pero podrás seguir en vivo el minuto a minuto en las distintas plataformas de Redgol.

¿Cómo llega el Mengão a este desafío?

El Mengão llega muy herido a este desafío tras dejar escapar una nueva corona el fin de semana pasado, la cuarta en lo que va de semestre. El equipo de los volantes de la selección chilena cayó goleado 4 a 1 en la final vuelta del Campeonato Carioca y se despidió del título al ser insuficiente el 2 a 0 del duelo de ida.

Triste resultado que, sumado a su paupérrimo debut en Copa Libertadores, desencadenó la salida de Vitor Pereira de la banca del Flá.

El King jugó los últimos 25 minutos del primer duelo y no pudo estar en el segundo por una infección en el codo que lo mantiene hospitalizado hace ya casi una semana. Por su lado, Pulgarcinho no fue considerado yaque aún no supera su fractura en la base del quinto metatarsiano del pie derecho.

¿Cuándo se juega el partido de vuelta?

El partido de vuelta está pactado para el próximo miércoles 26 de abril desde las 20:30 horas de Chile en el Estadio Maracaná.