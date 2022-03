Arturo Vidal ha tenido una semana más que agitada en el Inter de Milán tras sus críticas a Simone Inzaghi . Sin embargo, ante la Fiorentina el DT no tendría opción más que ocuparlo como titular, avisan en Italia.

Arturo Vidal dejó furioso al Inter de Milán luego de sus dichos contra Simone Inzaghi. El King se cansó de estar en la banca, pidió camiseta para él y Alexis Sánchez, lo que no cayó nada de bien en el elenco Nerazzuri.

En el elenco lombardo le pondrán una multa por sus declaraciones y todo indicaba que quedaría cortado por su DT. Sin embargo, pensando en el choque ante la Fiorentina de este sábado, el volante chileno podría salirse con la suya.

Según informó La Gazzetta dello Sport, Arturo Vidal puede ser titular frente al Viola. ¿La razón? Una de las piezas claves para Simone Inzaghi no está en condiciones y será esperado hasta última hora, pero de no llegar, el King puede tomar su lugar.

El técnico del Inter de Milán quiere contar con Marcelo Brozovic, quien ha presentado problemas físicos en los últimos días. El croata arrastra molestias en su pantorrilla desde el partido ante Liverpool en Anfield y es la gran duda ante la Fiorentina.

Arturo Vidal, ¿titular ante Fiorentina?

La situación de Marcelo Brozovic y su lesión tiene a Simone Inzaghi buscando un plan B. Y es ahí donde aparece Arturo Vidal, que podría llegar a ser incluso titular este sábado ante la Fiorentina pese a sus críticas contra el DT.

En la misma publicación, La Gazzetta dello Sport detalla que es el chileno quiere tiene más chances de tomar el puesto del croata. "El experimento con Nicolo Barella no salió bien y no se repetirá, mientras que Matias Vecino no convenció en ninguna de las dos ocasiones en las que estuvo desplegado en la dirección en la mitad".

Tras ello, explican por qué el volante de la Roja se perfila como titular. "Arturo Vidal ha regresado de una semana en la que ciertamente no ganó puntos, pero esta vez podría ser su turno, impulsado por una experiencia de un tenor muy diferente al de los otros candidatos".

No obstante y pese a esto, Simone Inzaghi esperará hasta último minuto a Marcelo Brozovic para que juegue ante Fiorentina. Queda esperar para ver si el King se sale con la suya y entra desde el primer minuto, intentando tapar bocas, como tantas veces lo ha hecho.