Uno de los highlights de la carrera de Arturo Vidal sin duda está relacionado con la amistad que ha forjado con Lionel Messi, para muchos el mejor futbolista de la historia y con quien el King pasó dos temporada en el Barcelona de España.

El King está en el círculo íntimo del supercrack argentino, por eso no dudó en felicitarlo después de la obtención de la Copa América con la selección de su país, tras derrotar a Brasil en la final disputada el 10 de julio pasado en el estadio Maracaná de Río de Janeiro.

En diálogo con TNT Sports, el mediocampista de Inter de Milán, recuerda como fue la comunicación que tuvo con Messi tras la final ganada. "Lo felicité. Estaba muy feliz y creo que era lo que necesitaba", explica el Rey Arturo.

"Messi es el mejor del mundo, de la historia. Ha ganado todo pero le faltaba algo con la selección adulta. Creo que eso era lo que a él le faltaba para ser feliz en el fútbol y lo logró", valora el volante más goleador de la historia de la selección chilena.

"Logró la Copa América con mucho esfuerzo, y eso que jugó final de Copa del Mundo, perdió dos Copas América y no se dio por vencido. Es un ganador, creo que se lo merecía", remarca Vidal, que fue rival de Messi precisamente en las dos finales continentales.

La coronación de La Pulga fue un suceso, destacado en todo el planeta y con razón. "Por eso la gente y no sólo en Argentina, si no que en todo el mundo, quería que Leo ganara algo, porque se lo merecía", corrobora Vidal.

Vidal reafirma que quiere se entrenador



La entrevista de Arturo Vidal también sirvió para que el mediocampista de Inter refrendara su deseo de ser entrenador cuando termine su carrera futbolística. Con 34 años, espera dar próximamente los primeros pasos.

"Voy a hacer el curso de entrenador. Ahora que estoy jugando lo voy a hacer, lo voy a tener y cuando deje el fútbol voy a decidir lo que quiero hacer en el futuro", remarcó Vidal en la conversación con TNT Sports.

"Me gusta el fútbol, tengo muchas cosas en mi cabeza, muchos entrenadores buenos que me han marcado, muchos sistemas. Me gustaría probar qué puedo hacer como entrenador", recalcó Vidal en alusión al prestigioso grupo de estrategas que lo han dirigido.

En la lista se destacan Marcelo Bielsa y Jorge Sampaoli (selección chilena), Jupp Heynckes (Bayer Leverkusen), Claudio Borghi (Colo Colo), Pep Guardiola (Manchester City), Antonio Conte (Juventus e Inter), Massimiliano Allegri (Juventus) y Carlo Ancelotti (Bayern),