Arturo Vidal no se perderá ni la selección ni el final de la liga italiana por operación de rodilla

Arturo Vidal tendrá oportunidad de reaparecer en las canchas a mediados de abril, luego de que se someta a una artroscopía por una dolencia meniscal en la rodilla izquierda; lo que asegura la presencia del King al término de la temporada de la Serie A para Inter de Milán.

De acuerdo a los pronósticos, el mediocampista chileno tendrá un tiempo de rehabilitación de un mes, por lo que alcanzará a sumarse al equipo de Antonio Conte en la recta final de la liga italiana, que tiene al cuadro lombardo en una expectante primera posición.

Con ese plazo de recuperación, Vidal se perderá los encuentros contra Torino. Sassuolo, Bologna y Cagliari; y puede estar a disposición el 18 de abril, cuando la escuadra nerazzurra visite a Napoli por la fecha 31.

De ahí en más, su presencia será clave para el objetivo de quitarle definitivamente el Scudetto a la Juventus. Inter tiene seis puntos de ventaja sobre su escolta, el AC Milan, por lo que el último mes será clave para ratificar la diferencia y llevarse la corona.

En ese espacio, Inter se enfrentará con Spezia, Verona, Crotone, Sampdoria, Roma, Juventus y Udinese, en una panorámica abordable pero en la que los interistas no pueden tropezar ni poner en juego el liderato.

Pese a los inconvenientes físicos y al haberse enganchado del Inter de Milán prácticamenente sin pretemporada, Vidal ha sido carta permanente en la baraja de Antonio Conte. En su primera temporada, suma 30 presentaciones, un gol y dos asistencias.

En tanto, la noticvia también cae bien en la selección chilena, ya que no se disputará la fecha FIFA de marzo y no deberá prescindir de uno de los pilares que tiene en la actual eliminatoria. Todavía no se define cuándo se reprogramarán estas dos jornadas.

Los primeros diagnósticos indican que Arturo Vidal estará hasta mediados de abril fuera de las canchas. Foto: Getty Images

Se resuelve la liga italiana



Luego de caer en la fase de grupos de la Champions League y las semifinales de la Copa Italia, la Serie A se convirtió en la única preocupación para el calificado plantel del Inter de Milán en la segunda mitad de la temporada.

Y precisamente con el clásico ante AC Milan coronó una arremetida triunfal, que lo tiene ahora en el primero lugar con seis puntos de diferencia sobre su escolta y diez por sobre el nonacampeón vigente de la categoría, Juventus.

El cuadro rossonero ha dividido sus preocupaciones, ya que en la jornada de hoy jugará los octavos de final de la Europa League ante Manchester United, un síntoma que le viene bien a sus archirrivales.

En tanto, la Vecchia Signora recibió un duro golpe este martes, cuando fue eliminado de la Champions League por el Porto, un resultado que no estaba en los planes de Andrea Pirlo y que puso en el ojo de la crítica a Cristiano Ronaldo.

Alexis Sánchez tendrá una nueva opción de sumar minutos y goles este domingo, cuando Inter se enfrente al Torino. Foto. Getty Images

Situaciones que ponen al Inter como favorito para obtener la liga italiana y volver a lo más alto del fútbol italiano, instancia que le arrebató precisamente la Juve cuando llegó Arturo Vidal por primera vez a la península, en 2011.

Si te gusta el fútbol internacional como a nosotros, este concurso es para ti: Casillero del Diablo te invita a vivir una experiencia única con un Meet & Greet virtual junto a jugadores del Manchester United, y ganar premios originales de los Diablos Rojos. Para participar debes entrar a www.casilleromanchester.com, ingresar tus datos y ya estás participando por esta experiencia inolvidable.