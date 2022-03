Arturo Vidal se prepara para lo que será uno de sus más grandes desafíos en la selección chilena. En solo 10 días más, la Roja saltará a la cancha en las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Qatar 2022 para enfrentar a Brasil y Uruguay.

El equipo de todos se juega su última oportunidad para conseguir un cupo directo o de repechaje a la cita deportiva, con una dura tarea por delante. En la previa, el King conversó de todo con TNT Sports y abordó su futuro, en el que aspira a convertirse en entrenador.

Si bien todavía le queda carrera por delante, Arturo Vidal reveló que está trabajando para que una vez cuelgue los botines, pueda asumir una banca y así seguir ligado al fútbol. Pero fiel a su estilo, el volante del Inter de Milán sueña en grande y quiere llegar a la Roja.

"Cuando me retire, voy a ser entrenador de la Selección, si Dios quiere. Lo tengo muy presente en mi cabeza, estoy aprendiendo porque quiero ser DT después y dirigir a la selección", señaló el mediocampista y pilar de la Generación Dorada.

De hecho, el King da luces de lo que será su estilo de juego y promete algo ofensivo. "El dibujo táctico que me gusta es el 4-3-3, por las orillas con jugadores rápidos, al medio con futbolistas de mucho ida y vuelta como lo hago yo, con uno que maneje los tiempos".

¿Colo Colo antes de Chile?

Arturo Vidal quiere ser director técnico una vez se retire y así poder seguir junto a la selección chilena. Pero pese a que el King aspira en grande, lo cierto es que quiere tener un paso previo a nivel de clubes para saber si realmente está capacitado.

Esto de inmediato pone en la mira a Colo Colo, que según el periodista de la entrevista, Enzo Olivera, puede ser uno de los destinos que busque. Pero más allá de especulaciones, el volante es claro: "Tengo la oportunidad de ver mucho fútbol, veo muchos campeonatos y ahí uno va aprendiendo. Antes de dirigir a la Selección, obviamente quiero quiero dirigir un equipo y después la Selección".

Finalmente, Arturo Vidal recalcó que quiere ser DT no solo para estar cerca de Chile, sino que también para ayudar a las próximas generaciones. "Con todo lo vivido en la Selección me dan ganas para explicarles a los jugadores las motivaciones y a quién representa uno con esa camiseta, que no es a solo a 10 millones de hinchas, sino a todo un país", cerró.