Julián Alfaro debutó como refuerzo de Universidad de Chile y sumó minutos en el primer partido amistoso de pretemporada del Chuncho. El primer fichaje de los azules para el 2025 ingresó en los 71′ como reemplazo de Matías Sepúlveda en la derrota por 2-1 contra Coquimbo en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

Sobre la caída, Alfaro expuso que “fue un partido complicado, contra un rival duro que se hace muy fuerte de local, conocen muy bien su cancha. Son un rival muy físico. Fue un buen partido para medirnos y preparar lo que viene”.

“Tenemos claro lo que tenemos que mejorar: ser protagonistas con la pelota. Hoy estuvimos muy imprecisos y tenemos que mejorar”, agregó.

Respecto a lo personal, el proveniente de Magallanes y formado en los universitario explicó que “me he sentido bien, de apoco me acomodo. Mis compañeros me han hecho sentir bien y me han ayudado a acomodarme dentro de la cancha”.

Tranquilidad: Alfaro sabe lo que es U. de Chile

“No hay presión (por llegar a un equipo como la U), el club ya lo conozco. Me recibieron bien y me han hecho sentir como en casa, el lugar lo conozco a la perfección y estoy tranquilo”, añadió.

Alfaro pide tranquilidad en la U tras debutar con derrota contra Coquimbo. (Foto: U. de Chile)

Por otro lado, reveló que “es un honor compartir camarín con Marcelo (Díaz), Charles (Aránguiz) y con los grandes jugadores que hay en el plantel, es un orgullo poder compartir con ellos”.

Julián Alfaro concluyó con un mensaje para la hinchada: “decirle tranquilidad, estamos recién empezando, fue un buen apretón de cara a la temporada. Es mejor que pase ahora y no después, para poder corregir los errores”.

La U volverá a la cancha este sábado 11 de enero, en el segundo partido de la Copa de Verano, contra Godoy Cruz, también en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo.

