Universidad de Chile saltó a la cancha por primera vez de cara al 2025 y lo hizo en un partido amistoso de pretemporada, a puertas cerradas en el CDA, contra Audax Italiano Y fue el cuadro dirigido por Gustavo Álvarez el que se quedó con el primer triunfo.

La modalidad fue dos partidos de dos tiempo de 30 minutos cada uno. En el primer duelo, el equipo titular del Chuncho superó por 3-0 a los floridanos con los goles de Nicolás Guerra, Matías Zaldivia y Leandro Fernández.

En ese equipo, y además de los autores de los goles, vieron acción Lucas Assadi, y Maximiliano Guerrero. (El tercer y cuarto tiempo están en desarrollo).

Entre las bajas, no vieron acción José Castro y Daniel Navarrete, recién operados por lesión. También están en la enfermería Charles Aránguiz (por un problema en el tobillo derecho) y Julián Alfaro (dolencia muscular).

Cabe recordar que Alfaro es hasta ahora el único refuerzo de Universidad de Chile, esto en medio del escándalo financiero protagonizado por el presidente de Azul Azul, Michael Clark, quien fue golpeado por la Comisión para el Mercado Financiero por chanchullos económicos.

Dejando atrás el enfrentamiento contra Audax Italiano, la U tiene agendados partidos amistosos contra Coquimbo Unido, Godoy Cruz y River Plate. Estos serán en formato abierto al público y con venta de entradas.

Calendario: partidos de pretemporada de U. de Chile

-Coquimbo Unido vs. U. de Chile. Domingo 5 de enero, 17:00 horas. Coquimbo (Disney+).

-U. de Chile vs. Godoy Cruz. Sábado 11 de enero, 20:00 horas. Coquimbo (Disney+).

-U. de Chile vs. River Plate. Viernes 17 de enero, horario y transmisión por confirmar. Concepción.