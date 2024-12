Revelan quiebre total en la U por nuevos arreglos con jugadores de Huachipato

Como si el caos que ha generado lo ocurrido con la CMF y Sartor no fuera suficiente, en la U de Chile vive un nuevo terremoto interno. El Romántico Viajero ha tardado más de lo esperado en anunciar refuerzos y este lunes revelaron la gran razón que hay detrás.

Y no es otra que Huachipato, club con el que han tenido varias negociaciones de jugadores en los últimos años. Michael Clark, presidente de Azul Azul, se está metiendo más de la cuenta en el armado del plantel y lo acusan de tener frenado el mercado azul por hacer sus propios negocios con Victoriano Cerda, quien dejara la presidencia de los Acereros pero sigue manejando a algunas figuras desde las sombras.

El terremoto que sacude a la U y Huachipato

Este lunes en Puntapié Inicial de Radio Agricultura, el periodista Cristián Caamaño reveló la tremenda teleserie detrás del mercado de la U frenado. “Los jugadores que pueden llegar al club, que hago la distinción con los que ha estado negociando Manuel Mayo con Gustavo Álvarez, que trabajan mancomunados, pero está el negocio que quiere hacer Clark y la dirigencia con jugadores de Huachipato“.

Según detalló el reportero, el presidente de Azul Azul está haciendo nuevos arreglos con los Acereros, a pesar de que Gustavo Álvarez no ha pedido a nadie. “Eso está generado molestia y un tironeo permanente. En las últimas horas generó un problema mayúsculo con la gerencia deportiva. La triangulación entre la U y Huachipato no termina con la salida de Victoriano Cerda, que todavía no se sabe cuánto pagó el grupo que se hizo con Huachipato, que era un ex gerente el que terminó comprando”.

Los arreglos de jugadores entre la U y Huachipato parecen haber desatado un terremoto de cara al 2025. Foto: Photosport.

“Los pases de jugadores siguen perteneciendo a la antigua dirigencia. Entonces la triangulación que quieren hacer no sólo para traer a (Gonzalo) Montes, sino que a (Benjamín) Gazzolo y (Thiago) Vecino, un jugador que estuvo en Vélez, me dijeron que quieren hacer uso de la opción de compra de Vecino para después ponerlo en la U y hacer la triangulación habitual del sobreprecio“, añadió.

Eso no fue todo, ya que Cristián Caamaño enfatizó en que Gustavo Álvarez no ha pedido a nadie de Huachipato para la U. “No sólo la triangulación tiene preocupada a la dirigencia deportiva, sino que son jugadores que el técnico no ha solicitado. Todas las negociaciones con otros futbolistas solicitados por el técnico, están siendo bloqueados por la dirigencia para traer estos jugadores que estuvieron en Huachipato. Ahí está la situación que puede generar no sólo malos ratos, sino que alguna salida”.

De hecho, avisó que ya hay un nombre que puede salir de su cargo ante las movidas que está haciendo Michael Clark con Victoriano Cerda. “Me dicen que la del director deportivo”.

“Hay mucha molestia porque se perdió mucho tiempo. Como está todo este tema de Clark y no se sabe quién será el dueño de la U, el tira y afloja por refuerzos desgraciadamente… porque Mayo tenía resuelto el préstamo de Altamirano, el tema de Rivero y lo de Montes, la dirección deportiva no puede negociar con Huachipato y cada jugador que llega de allá los negocia directamente Clark con los antiguos dueños, Cerda, Pesce“, complementó.

“Lo de Montes ya generó sospechas porque no fue el del 2023, que traigan a Gazzolo ya genera demasiado ruido. O por lo menos sospechoso porque la U no lo estaba solicitando. Y lo de Vecino con esto de comprarle el pase a Vélez para después pasarlo a la U con sobreprecio, generó alerta y sospecha”, agregó. “Los jugadores que habían analizado y consensuado en la dirección deportiva eran otros”.

Cristián Caamaño no se detuvo y apuntó sus dardos directamente con los ex dueños de Huachipato. “Son jugadores que está imponiendo este poder en las sombras que siempre ha tenido Azul Azul que es Victoriano Cerda, Marcelo Pesce. Todo esto que está generando lo de las acciones ahora está llegando a la conformación del plantel y por eso la molestia dentro del club, porque se perdió un mes de trabajo por hacer la pasada con estos jugadores de Huachipato”.

Finalmente, advirtió que todo esto tiene al resto de involucrados muy alerta. “La oposición de la U está muy atenta, veremos lo que pasa con la casa de estudios por la compra de acciones. Son días importantes, fin de año no significa que nadie está atento (…) Lo extraño de todo esto es que se sanciona a Sartor, establece que Clark cometió prácticas indebidas, Antumalal le compra a Sartor las acciones. Hasta ese momento a nadie pareció importante demasiado“.

“La casa de estudios pasó el Titanic en estos años y tuvo que ser la presión mediática para que recién emitieran un comunicado. Los ex directores y otros que pertenecieron a la casa de estudios fueron silenciados con dinero, con aportes a la casa de estudios, todo eso ahora puede llegar a su fin“, sentenció.

Por ahora, la U sigue trabajando con lo que tiene para una temporada 2025 donde habrá desafíos más importantes que en 2024. El Bulla quiere seguir peleando en grande, pero por ahora no tiene nuevos nombres, salvo el de Julián Alfaro.

