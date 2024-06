En Universidad de Chile aún no hay refuerzos para el segundo semestre, pero todo apunta a que eso está por cambiar en cosa de días. Es que si bien en Brasil aseguran que Inter de Porto Alegre no dejará partir a Charles Aránguiz, las informaciones azules apuntan a que el mismo jugador está haciendo lo imposible por destrabar su regreso al Chuncho.

Pero no es el único movimiento: en las últimas horas se reactivó el interés azul por Igor Lichnovsky, el defensa de 30 años y formado en la U, que actualmente se encuentra con la selección chilena disputando la Copa América de Estados Unidos 2026.

Lichnovsky fue zaguero central titular de La Roja contra Perú y Argentina, pero en paralelo se enteró que el Club América de México no hará uso de la opción de compra. Así las cosas, el chileno debe regresar a Tigre, donde le quedan seis meses de contrato, pero el equipo no tiene cupos extranjeros disponibles.

Es más: según informa El Agora, la U ya tendría arreglado el regreso de Igor Lichnovsky, considerando que el mismo entrenador, Gustavo Álvarez, solicitó un defensa central en el petitorio de refuerzos.

¿Qué dijo Lichnovsky de volver a la U?

“Soy muy romántico, muy azul. Lo único que me preocupa es la ilusión al hincha. Quizás ni siquiera se me quiere tanto”, dijo hace sólo unas semanas Lichnovsky al ser consultado por un posible regreso a Universidad de Chile.

El defensa sentenció que “siempre he estado hablando con el club, es mi casa. Todavía está el utilero de cuando llegué a los 10 años. Yo voy y le doy charlas a los niños de las inferiores. Si no me diese el tema físico diría que no, pero es mi anhelo (volver a la U). Sería perfecto”.

Lichnovsky aparece en la órbita de U de Chile tras ser titular contra Argentina en Copa América 2024.

De concretarse los arribos de Charles Aránguiz e Igor Lichnovsky, en Universidad de Chile restaría sólo un refuerzo en ataque para completar el pedido de Gustavo Álvarez.

¿Cómo le fue a Igor Lichnovsky en el Club América?

Con la camiseta azulcrema, el defensor nacional llegó a disputar un total de 41 encuentros, donde logró un registro de dos goles y tres asistencias, además de ganar los dos títulos de la temporada 2023-24 de la Liga MX.