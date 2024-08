Si bien advierte que recién se está integrando a la disciplina de Gustavo Álvarez, no descarta que incluso se ausente del encuentro, pues "mi meta es estar luego al 100%".

Una de las preguntas que muchos hinchas en Universidad de Chile se hacen, en la previa al Superclásico de este sábado ante Colo Colo, es si podrán contar desde el primer minuto con su más reciente incorporación, Charles Aránguiz.

Pese a los antecedentes que se señalaban desde Brasil, de que el volante arrastra una lesión crónica y que no podría volver a jugar en un tiempo más, el Príncipe ya entrenó este lunes a la par de sus compañeros con miras al duelo mayor del fútbol chileno.

Por ello, y tras su segunda práctica a las órdenes de Gustavo Álvarez, se le consultó a Aránguiz si es que estaba disponible para el Superclásico 196, donde si bien explicó que está disponible para sumar sus primeros minutos con la camiseta azul, todo dependerá del DT.

¿Podrá debutar Aránguiz con la U en el Superclásico?

“Es un partido importante, diferente y en lo personal me estoy integrando ahora, con el grupo en general, en entrenamientos más dinámicos y eso lo tiene que evaluar el técnico”, apuntó el mediocampista de 35 años.

En esa línea, Aránguiz sostiene que “todavía tenemos un par de días, veremos con los médicos y el preparador físico si es que estoy disponible. Yo hasta ahora me siento bastante bien, en cada entrenamiento voy ganando condición física”.

“Espero que de acá al sábado pueda estar bien y ser opción. Si no llegó, me pondré a punto para estar luego al 100 por ciento”, sentenció el Príncipe, tirándole la pelota a Gustavo Álvarez sobre la decisión final de si juega o no ante Colo Colo.

