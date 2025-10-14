La peor noticia que recibió Universidad de Chile en la sufrida victoria por 2-1 ante Palestino, en su vuelta a la actividad en Liga de Primera, fue la expulsión de su máxima figura Charles Aránguiz, que lo saca de su próximo partido, el Clásico Universitario ante Católica.

En un lapso de 10 minutos, entre los 25′ y 35′, el “Príncipe” recibió las dos tarjetas amarillas del árbitro Miguel Araos. Una decisión que generó reclamos y opiniones divergentes, además de quedar en el aire la opción del cuadro azul de ir a apelar en el Tribunal de Disciplina en la ANFP.

Pues bien, a la espera de saber qué actitud tomará la U para defender a Aránguiz, en el sitio oficial del Campeonato Chileno se dio a conocer el informe arbitral del encuentro, donde se detallan los motivos por los cuales fue expulsado el volante.

Informe arbitral detalla expulsión de Charles Aránguiz

Sobre la primera tarjeta amarilla para el puentealtino en el minuto 25, el juez Araos indica que se le amonesta por “ser culpable de conducta antideportiva“, en referencia a la infracción que cometió en mitad de cancha al delantero de Palestino, Gonzalo Tapia.

Ahora, sobre la segunda cartulina y posterior expulsión para Aránguiz, el informe arbitral indica lo siguiente: “Ser culpable de conducta antideportiva, Jugador realiza una mano deliberada cortando un ataque prometedor“.

Esta descripción corresponde al resbalón que tuvo el “Príncipe” a la fuera del área de la U y que provocó que tomara la pelota con el brazo derecho, que derivó finalmente en que Araos lo echara del encuentro. Ahora todo quedará en manos del club.

¿Cuántos partidos se perderá el “Príncipe”?

Al ser una expulsión por doble tarjeta amarilla, sin otro incidente que se denunciara en el informe arbitral, Charles Aránguiz recibirá una fecha de castigo, y se perderá el encuentro ante Universidad Católica del domingo 26 de octubre en Claro Arena.

¿Cuándo vuelven a jugar los azules?

Con la presencia de Charles Aránguiz en cancha, Universidad de Chile tendrá una preparación de 10 días para su próximo encuentro, por la semifinal ida de Copa Sudamericana, cuando enfrente a Lanús de Argentina en el Estadio Nacional, el jueves 23 de octubre desde las 19:00 horas.

