La U de Chile vive horas claves para saber lo que pasará con su gran obsesión en el mercado de pases del fútbol chileno para el 2025. El Romántico Viajero volvió a la carga por Octavio Rivero y realizó una última oferta para quedarse con sus goles.

El delantero no quiere seguir en el Barcelona de Guayaquil, pero se ha encontrado con una serie de problemas para salir. La principal es el alto precio que le puso el grande de Ecuador, donde piden 3 millones de dólares para dejarlo partir.

Este martes se conoció que el elenco estudiantil hizo llegar su última propuesta, la que alcanza los 1.5 millones de la divisa estadounidense. Pero más allá de convencer, lo que ha generado ese monto no es más que burlas de parte de la prensa local.

Ridiculizan la oferta de la U por Octavio Rivero

La U no ha bajado los brazos por Octavio Rivero y en las últimas horas hizo llegar una nueva oferta al Barcelona de Guayaquil. Esta llega a la mitad de lo que está pidiendo el club, pero apela al deseo del jugador de querer venir a Chile a tomar el desafío.

En Ecuador se burlaron de la nueva oferta de la U por Octavio Rivero. Foto: Barcelona.

En las pantallas de DSports Ecuador analizaron la situación y simplemente ridiculizaron la propuesta azul. Primero fue el ex arquero Esteban Dreer, quien se la cantó más que clara al goleador. “Si sigo insistiendo como jugador, fuera“, dijo de forma categórica.

Fue ahí que el periodista José Carlos Crespo se metió para arremeter con todo contra la U y su ofrecimiento por Octavio Rivero. “Cuando la oferta sea satisfactoria, sí (lo dejarían partir). No quiero dar cifras, pero lo que quiero marcar es que para ciertos equipos 2 millones es mucho o poco“.

“Si te tengo considerado en mi proyecto deportivo y lo que están ofreciendo es un vuelto con el que no puedo contratar a ninguno en condiciones, no compro esa teoría del que no quiere estar, se va“, añadió.

De hecho, dejó claro que eso sólo puede pasar en clubes de Europa. “Eso es romántico y suena bien cuando eres el Manchester United, el Real Madrid o el Manchester City, que se te va uno y lo vendes, compras lo que quieres”

Finalmente, insistió en que la propuesta es una burla. “Cuando juegas en un equipo como los nuestros, donde la economía es importante, no puedes darte el lujo de agarrar un vueltito porque luego, cuando quieres armar la estructura, con ese vuelto no haces mucho. No haces nada“.

Por ahora, en Universidad de Chile esperan por la respuesta del Barcelona de Guayaquil para saber qué pasará con Octavio Rivero. El delantero quiere venir, el Bulla no subirá mucho más su oferta y el elenco ecuatoriano ha dejado clara su postura. En las próximas horas sabremos el desenlace de esta teleserie.

¿Cuáles fueron los números de Octavio Rivero en 2024?

Octavio Rivero sigue siendo la gran obsesión de la U gracias a sus 38 partidos oficiales en la última temporada. En ellos anotó 24 goles, otorgó 4 asistencias y llegó a los 3.273 minutos dentro del campo de juego.

¿Cuándo juega la U?

Mientras esperan respuesta por Octavio Rivero, la U alista su debut en la Copa Chile 2025. El Romántico Viajero salta a la cancha este miércoles 29 de enero desde las 19:00 horas para enfrentar a Deportes Recoleta.