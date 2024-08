Una nueva polémica se ha generado, luego de que el sitio Rincón del Bulla publicó una fotografía donde aparece el presidente de Huachipato, Victoriano Cerda, en el partido de Universidad de Chile ante Cobreloa, por el Campeonato Nacional.

En medio de los rumores que relacionan al mandamás acerero con Azul Azul, la fotografía causó de inmediato impacto, donde uno que se agarró de la imagen fue el periodista Fernando Tapia.

Fue en el programa “Pauta de juego” donde el comunicador puntualizó en la presencia del presidente de Huachipato en el Estadio Nacional, que llama a pensar en algo más allá.

“Uno dice en términos generales que no hay problema que vaya al estadio para ver cualquier partido, tiene una credencial que le facilita el ingreso. Pero, por qué no va a La Cisterna, al Monumental, me imagino que fue a La Cisterna a ver su otro equipo”, comentó.

Victoriano Cerda en la tribuna del Estadio Nacional viendo a U de Chile. Foto: Rincón del Bulla.

Llegó el momento de la verdad para Victoriano Cerda y la U

Dentro de su conversación en el programa radial, Fernando Tapia manda un claro mensaje, dejando en claro que, con estos gestos se acerca el momento de conocer la verdad para los hinchas de la U.

“Más allá de la ironía, por el vínculo con Azul Azul, Sartor, Michael Clark. Estoy desde la misma línea que ha planteado Rodrigo Goldberg, que fue ex director deportivo, ratificar la frase, no tenemos prueba, por ahora, pero tampoco dudas, de que Victoriano algo tiene con Azul Azul y Clark”, detalló.

“Estos gestos no son casuales, son el primer paso de una supuesta intención de Victoriano Cerda que, junto con vender Huachipato, es momento de transparentar y reconocer su vínculo con Azul Azul y Sartor. Es un acto comunicacional que tarde o temprano lo vamos a conocer. No es casual esa presencia”, finalizó.

¿Cuándo es el próximo partido de Universidad de Chile?

Tras golear a Cobreloa, Universidad de Chile abre la fecha 22 del Campeonato Nacional como local contra Unión Española, este martes 27 de agosto desde las 18:00 horas, en el Estadio Nacional.

