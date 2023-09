El periodista y reportero de Deportes en Agricultura, Carlos Rudloff, dejó de existir este 18 de septiembre con 26 años. El comunicador ya se había ganado el cariño de sus compañeros de trabajo, además de convertiste en una voz muy querida por los auditores del espacio de la 92.1 FM.

La partida de Carlitos deja un profundo dolor en su familia y todo el medio, incluida Universidad de Chile, club del cual era hincha y en el cual se desempeñó por mucho tiempo como reportero para Agricultura. El prematuro adiós de Rudloff a la eternidad deja un espacio imposible de llenar y fue el mismo DT de la U, Mauricio Pellegrino, quien le dedicó sentidas palabras.

¿Qué dijo Pellegrino sobre la partida de Carlitos Rudloff?

“Para mi fue increíble porque yo venía viajando con mi esposa, y ella me lee la noticia. Le veo la cara y no lo podía creer. Me imagino cómo está su familia y seres queridos. Me gustaría mandarles mi abrazo, mi energía. Que tengan fuerzas para salir adelante, porque nadie está preparado para estas cosas”, dijo Pellegrino a Deportes en Agricultura.

El DT agrega: “mi abrazo para toda la familia, que descanse en paz. Honrarlo. Yo tengo siempre su imagen porque cuando terminaba la conferencia él siempre ponía su computador, yo pasaba y lo saludaba. Él me hacía un gesto como de silencio, respetando su trabajo porque estaba saliendo al aire”.

“Yo tengo siempre esa imagen. A veces se ponía afuera al sol, donde está la maqueta de la ciudad deportiva. Era un chico súper respetuoso con la profesión, teníamos un sentido de respeto mutuo muy grande, porque él lo hacía así con su profesión”, complementó el entrenador.

Mauricio Pellegrino sentenció que “nos puso muy triste a todos en la U esta noticia. Ojalá esté en un lugar mejor, cuesta decir esto, pero que pueda descansar en paz”.

Otros gestos para Carlos Rudloff

Por su parte, el ex entrenador de Universidad Católica, Ariel Holan, también tuvo una dedicatoria para el joven periodista en redes sociales. Rudloff también cubría a la UC: “mi saludo y el más sincero abrazo a familiares y amigos de Carlos. Excelente periodista y gran persona con quien tuve el privilegio de compartir tiempo durante mi paso en Universidad Católica. Un enorme dolor”.

Por su parte el actual DT de la UC, Nicolás Núñez, manifestó que “como cuerpo técnico y plantel conocimos a Carlos en el trabajo día a día. Siempre destacó su profesionalismo y alegría a la hora de realizar un trabajo que lo apasionaba. Un abrazo y condolencias a su familia, amigos y colegas de Radio Agricultura en este doloroso momento”.