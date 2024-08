Universidad de Chile no pudo superar a Colo Colo en el Superclásico y ahora queda a la caza de Coquimbo Unido y Universidad Católica. A tal punto que si los piratas logran ganar en esta fecha, pasarán a ser el nuevo puntero del Campeonato Nacional.

Por lo mismo en el Romántico Viajero lamentaron no haber podido hacerse fuertes otra vez ante el archirrival. “Pudimos haber marcado en alguna ocasión, pero lamentablemente no fue así y nos quedamos con un empate que me deja con sabor amargo”, confesó Marcelo Díaz tras el pitazo final.

Pero “Care Pato” sacó al limpio y ahora reconoció que el equipo debe mentalizar en el próximo partido ante O’Higgins para seguir en la parte alta. “Seguimos peleando. Es un campeonato muy duro, muy largo, tenemos que estar concentrados, trabajando, porque tenemos un objetivo muy claro y vamos en búsqueda de eso”, expresó el capitán azul.

La llegada de Charles Aránguiz

Sin embargo, la jornada para la U fue amortiguada por el anhelado debut de Charles Aránguiz. El Príncipe disputó todo el segundo tiempo y logró generar ocasiones de peligro en el arco de Colo Colo.

Por lo mismo, Marcelo Díaz apuntó a que con la llegada del Bicampeón de América el equipo logrará conseguir el principal objetivo a final de temporada.

Aránguiz recibió hasta el cariño de sus ex compañeros de selección ahora en Colo Colo

“Espero que la gente lo haya disfrutado. Es hermoso volver a tocar la pelota con Charle. De ahora en más trataremos de ganar los siguientes partidos”, confesó Díaz.

Incluso reveló que pondrá todo dentro de la cancha para levantar la copa del Campeón a fin de año. “Corro mucho todos los partidos, quedo agotado y hoy no fue la excepción, había que correr hasta el último minuto. Seguiremos cuidándonos físicamente para aguantar todo el año”, sentenció.