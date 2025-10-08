Universidad de Chile se prepara para el encuentro de la jornada del lunes, donde debe recibir a Palestino por la fecha 24 de la Liga de Primera 2025, en un duelo programado en el estadio Santa Laura.

Si bien los jugadores azules vienen retornando de una semana de vacaciones, algunos aprovecharon de hacer trabajos especiales para afrontar la última parte de la temporada de la mejor forma.

Uno de ellos fue Lucas Di Yorio, quien si bien volvió a jugar en los duelos ante Alianza Lima y Deportes La Serena, hay que recordar que venía saliendo de una operación de rodilla.

Por lo mismo, se le ha visto intensificando trabajos en la zona de manera de no tener inconvenientes ante la dura agenda de partidos que se le viene a la U con la semifinales de la Copa Sudamericana.

Lucas Di Yorio se prepara para las finales con la U.

¿Qué pasa con Lucas Di Yorio en U de Chile?

Fue el mismo delantero argentino quien mostró los especiales trabajos físicos, que tienen fuerza y resistencia, que está realizando para recuperar la titularidad en Universidad de Chile.

Tras la operación de rodilla, el atacante se perdió el partido de ida contra Alianza Lima por el torneo internacional, pero un rápido trabajo del área médica permitió su regreso mucho antes de lo establecido.

Por lo mismo, debe trabajar la zona para que está siga en su proceso de recuperación y que le permita no perderse trascendentales partidos con la U, donde esperan su protagonismo.

Hay que recordar también que Lucas Di Yorio termina su préstamo al final de temporada, donde la U deberá decidir si hace uso de la opción de compra, donde los próximos partidos pueden ser clave para esto.

Mira el trabajo de Lucas Di Yorio: