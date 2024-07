Lucas Assadi disfruta la presión en U de Chile: "Me gusta sentir que la gente me pide"

Uno de los jugadores que más pide el público de Universidad de Chile es Lucas Assadi, quien en el receso del Campeonato Nacional ha tomado protagonismo en el equipo como titular en la Copa Chile.

Con tres goles el volante ha sabido responder al pedido del técnico Gustavo Álvarez, aunque tendrá una presión mayor cuando retomen la lucha por el título en el torneo.

Algo que sabe bien el jugador formado en los azules, que ha tenido un despegar más lento, pero siempre con el respaldo de los hinchas, que saben y reconocen las condiciones que tiene.

Por lo mismo, Assadi asegura que no es una presión, porque le gusta sentir una motivación extra para defender la camiseta de la U y que por eso sigue en el trabajo con los azules.

Lucas Assadi ha sido titular en U de Chile en los últimos partidos. Foto: Andres Pina/Photosport

La presión de Assadi en la U

Por lo mismo, Lucas Assadi expresa que cada día siente que va tomando protagonismo en el equipo, lo que le abre las puertas a seguir como titular en el torneo.

“Me he sentido bien con los minutos agarrando confianza con regularidad en los partidos. Lo del domingo lo tomamos con la máxima seriedad y entrenando a full para una linda victoria en el Nacional”, comentó.

Misma situación para hablar de la presión que le carga la gente como un salvador en la U, donde asegura que más que eso, para él es una motivación, porque sabe que tiene respaldo.

“No, más que mochila es una motivación, me gusta sentir que la gente me quiere ver en la cancha, que me pide. a veces uno lo puede hacer bien o mal, pero uno buscar hacerlo de la mejor manera posible”, destacó.

