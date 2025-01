Gustavo Álvarez sacó la voz en la previa al duelo de Universidad de Chile ante Coquimbo Unido. Es que el DT tuvo que salir a apagar los incendios que se han generado en los últimos días por los cuestionamientos sobre Azul Azul y la gestión de Michael Clark.

Es que por la investigación de la CMF, se han expuesto varias críticas contra el mandamás de la concesionaria. Lo que incluso afectaría con la salida de Manuel Mayo. Ante lo que el DT trasandino realizó una potente reflexión.

“A Manuel lo veo tranquilo, sin ningún tipo de complicación como desde que llegué al club. Nosotros trabajamos con la misma armonía y tranquilidad desde el primer día. Desde hace más de un año que llegue al club, y uno de los motivos de mi elección para aceptar el cargo era el momento institucional”, expresó Álvarez.

Incluso el nacido en Lomas de Zamora recalcó que no se siente incomodo con lo que ocurre en el directorio de Azul Azul. “Todas las preguntas que me hicieron tuve respuesta porque son de lo deportivo. Me preguntaron por los movimientos del directorio, yo digo que deportivamente no nos afectaron. No opino de cosas que no sé”, aportó.

Álvarez calmó las aguas en la U y recalcó que no hay crisis

“No me preguntaron de cosas extrafutbolísticas que no pueda contestar. La política institucional es totalmente respetable y no soy quién para opinar. Para mí es un gusto hablar con la prensa de fútbol sobre todo. En especial para aclarar las dudas para la gente”, cerró sobre el polémico tema.

¿Cuándo juega Universidad de Chile?

El equipo dirigido por Gustavo Álvarez visita a Coquimbo Unido este domingo 5 de enero a las 17:00 horas. Luego el sábado 11 se medirá ante Godoy Cruz a las 20:00 horas. Ambos duelos serán transmitidos por Disney+.

Tras ello, vendrá el gran apronte de la pretemporada ante River Plate. El viernes 17 de enero se mide ante el cuadro millonario en Concepción. Duelo que aún debe definir su horario.